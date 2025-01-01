Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Lutte contre le cancer du sein

Le Service de police de Terrebonne porte le rose tout le mois d'octobre

durée 10h00
1 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
Gabrielle Denoncourt
email
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Durant tout le mois d'octobre, des agents du Service de police de Terrebonne/Sainte-Anne-des- Plaines/Bois-des-Filion porteront des écussons identifiés aux couleurs de la lutte contre le cancer du mois.

C'est dans le cadre du mois de sensibilisation à la lutte contre le cancer du sein, que la police du territoire relance sa collecte de fonds pour la cause qui lui est chère.  En plus des écussons sur les uniformes des policiers participants, de nombreux véhicules de patrouille du Service porteront aussi l'insigne à l'image de la Fondation du cancer du sein du Québec.

Le Service de police de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des- Filion invite les citoyens à participer à cette collecte pour soutenir la cause en faisant des dons en ligne sur :  https://rubanrose.crowdchange.ca/126744

Rappelons que le cancer du sein ne concerne pas que les femmes, mais également les hommes qui peuvent recevoir un diagnostique.

L’objectif du Service de police est de collecter 5000 $ qui sera entièrement remis à la Fondation cancer du sein du Québec.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Présence de la grande faune aux abords des routes

Publié le 29 septembre 2025

Présence de la grande faune aux abords des routes

Les mois d'octobre et de novembre constituent l'une des période où le danger de heurter un animal sur les routes de la province est le plus grand. C'est pourquoi que le ministère des Transports et de la Mobilité durable appelle les automobilistes à la prudence lors de leurs déplacements. On explique que la présence accrue de la grande faune ...

LIRE LA SUITE
Laurentides: deux motocyclistes perdent la vie après une collision avec un camion

Publié le 18 septembre 2025

Laurentides: deux motocyclistes perdent la vie après une collision avec un camion

Deux passagers d'une motocyclette ont perdu la vie mercredi après-midi dans une collision avec un camion-benne à Sainte-Anne-des-Lacs, dans les Laurentides. Les policiers ont été appelés à se rendre sur les lieux de la collision sur la route 117 vers 12 h 15, a indiqué Camille Savoie, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ). Selon les ...

LIRE LA SUITE
Un motocycliste perd la vie après une sortie de route à Saint-Eustache

Publié le 17 septembre 2025

Un motocycliste perd la vie après une sortie de route à Saint-Eustache

Un motocycliste a perdu la vie à la suite d'une sortie de route survenue mardi à Saint-Eustache, dans les Laurentides. La Sûreté du Québec a été appelée à se rendre sur l'autoroute 640 vers 14 h 30, où les policiers ont trouvé l'homme dans un état critique. Après avoir reçu des manœuvres de réanimation, il a été transporté en centre hospitalier ...

LIRE LA SUITE