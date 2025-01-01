Le Service de police de Terrebonne porte le rose tout le mois d'octobre

Durant tout le mois d'octobre, des agents du Service de police de Terrebonne/Sainte-Anne-des- Plaines/Bois-des-Filion porteront des écussons identifiés aux couleurs de la lutte contre le cancer du mois.

C'est dans le cadre du mois de sensibilisation à la lutte contre le cancer du sein, que la police du territoire relance sa collecte de fonds pour la cause qui lui est chère. En plus des écussons sur les uniformes des policiers participants, de nombreux véhicules de patrouille du Service porteront aussi l'insigne à l'image de la Fondation du cancer du sein du Québec.

Le Service de police de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des- Filion invite les citoyens à participer à cette collecte pour soutenir la cause en faisant des dons en ligne sur : https://rubanrose.crowdchange.ca/126744

Rappelons que le cancer du sein ne concerne pas que les femmes, mais également les hommes qui peuvent recevoir un diagnostique.

L’objectif du Service de police est de collecter 5000 $ qui sera entièrement remis à la Fondation cancer du sein du Québec.