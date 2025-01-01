Une collision sur l'autoroute 50 fait un mort et deux blessés près de Mirabel

Une personne a perdu la vie et deux autres ont été blessées dans une collision samedi sur l'autoroute 50, près de Mirabel, dans les Laurentides.

L'accident s'est produit peu avant 16h45, lorsqu'un automobiliste se dirigeant vers l'ouest a heurté un véhicule lourd allant dans l'autre sens en voulant effectuer un dépassement par la gauche, selon les informations de la Sûreté du Québec.

Le décès d'une personne malheureusement a été constaté sur place par les secours et deux autres personnes ont été transportées à l'hôpital pour soigner des blessures ne mettant pas leur vie en danger.

La SQ a confirmé qu'au total, trois véhicules ont été impliqués dans la collision, soit deux véhicules et un poids lourd.

La SQ a rapporté que l'accident a causé un «déversement de matière», mais n'a pas précisé de quelle substance il s'agissait.

Des enquêteurs sont sur place pour examiner la scène et la SQ a averti que «des entraves sont à prévoir».