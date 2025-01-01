Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Accident avec un camion lourd

Une collision sur l'autoroute 50 fait un mort et deux blessés près de Mirabel

durée 10h00
6 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Une personne a perdu la vie et deux autres ont été blessées dans une collision samedi sur l'autoroute 50, près de Mirabel, dans les Laurentides.

L'accident s'est produit peu avant 16h45, lorsqu'un automobiliste se dirigeant vers l'ouest a heurté un véhicule lourd allant dans l'autre sens en voulant effectuer un dépassement par la gauche, selon les informations de la Sûreté du Québec.

Le décès d'une personne malheureusement a été constaté sur place par les secours et deux autres personnes ont été transportées à l'hôpital pour soigner des blessures ne mettant pas leur vie en danger.

La SQ a confirmé qu'au total, trois véhicules ont été impliqués dans la collision, soit deux véhicules et un poids lourd.

La SQ a rapporté que l'accident a causé un «déversement de matière», mais n'a pas précisé de quelle substance il s'agissait.

Des enquêteurs sont sur place pour examiner la scène et la SQ a averti que «des entraves sont à prévoir».

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Le Service de police de Terrebonne porte le rose tout le mois d'octobre

Publié le 1 octobre 2025

Le Service de police de Terrebonne porte le rose tout le mois d'octobre

Durant tout le mois d'octobre, des agents du Service de police de Terrebonne/Sainte-Anne-des- Plaines/Bois-des-Filion porteront des écussons identifiés aux couleurs de la lutte contre le cancer du mois. C'est dans le cadre du mois de sensibilisation à la lutte contre le cancer du sein, que la police du territoire relance sa collecte de fonds pour ...

LIRE LA SUITE
Présence de la grande faune aux abords des routes

Publié le 29 septembre 2025

Présence de la grande faune aux abords des routes

Les mois d'octobre et de novembre constituent l'une des période où le danger de heurter un animal sur les routes de la province est le plus grand. C'est pourquoi que le ministère des Transports et de la Mobilité durable appelle les automobilistes à la prudence lors de leurs déplacements. On explique que la présence accrue de la grande faune ...

LIRE LA SUITE
Laurentides: deux motocyclistes perdent la vie après une collision avec un camion

Publié le 18 septembre 2025

Laurentides: deux motocyclistes perdent la vie après une collision avec un camion

Deux passagers d'une motocyclette ont perdu la vie mercredi après-midi dans une collision avec un camion-benne à Sainte-Anne-des-Lacs, dans les Laurentides. Les policiers ont été appelés à se rendre sur les lieux de la collision sur la route 117 vers 12 h 15, a indiqué Camille Savoie, porte-parole de la Sûreté du Québec (SQ). Selon les ...

LIRE LA SUITE