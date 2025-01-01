Un adolescent arrêté pour le meurtre commis dans un parc de Terrebonne

Un adolescent de 16 ans a été arrêté aujourd'hui en lien avec le meurtre commis dans un parc de Terrebonne le 3 octobre dernier.

Le suspect a été retrouvé grâce au travail des enquêteurs du Service des enquêtes sur les crimes contre la personne de la SQ, en collaboration avec le Service de police de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion.

Le jeune de 16 ans est citoyen de Terrebonne. Il a été arrêté pour meurtre non prémédité. Il est présentement rencontré par les enquêteurs. Il devrait comparaître au palais de justice de Laval, en chambre de la jeunesse, demain.

Rappelons que le 3 octobre vers 21 h, les policiers du Service de police de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des- Filion ont été demandés sur les lieux d’un conflit suivi d’une altercation, survenus dans un parc du boulevard des Seigneurs. L’événement impliquait plusieurs personnes. Sur les lieux, un homme de 19 ans de St-Eustache présentait de graves blessures. Il a été conduit au centre hospitalier où son décès a été constaté. Dès l’événement, plusieurs jeunes présents ont été rencontrés. Des techniciens en scène de crime, enquêteurs et maître-chien avaient participé à l’expertise de la scène et à la recherche d’éléments de preuve.

Recherché pour vols et fraudes

Il était déjà recherché par les policiers de Terrebonne en vertu d’un mandat d’arrestation pour de nombreux vols et fraudes liés à des achats en ligne. Entre autres, plusieurs victimes se sont fait voler leur argent en allant récupérer des objets en vente et annoncés sur la plateforme Marketplace, tels que des cellulaires.

Pour les achats sur des sites de ventes et d’échanges de biens, nous vous conseillons : de vous renseigner sur le vendeur avant de procéder à une transaction, de valider l’image de l’article avec des moteurs de recherche, de privilégier une rencontre en personne avec le vendeur afin de l’identifier et de constater la disponibilité de l’achat et de choisir un lieu public, sécuritaire et d’être accompagné.

D'ailleurs à Terrebonne, les citoyens sont invités à faire leurs échanges dans les lieux de zone neutre situées au 491, boul.des Seigneurs et au 1004, avenue Gabrielle-Roy. Cette zone permet l’échange de biens entre deux personnes ayant conclu une transaction via les sites de ventes en ligne. Elle peut également être utilisée par les parents qui sont en séparation ou en garde partagée, pour que le transfert des enfants soit réalisé de façon harmonieuse.

Toute personne détenant de l’information au sujet d’actes criminels, peut communiquer avec la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.