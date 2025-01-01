Survenu le 21 août dernier
Incident chez Stablex : mise au point par le SSI de Blainville
Le directeur du Service de la sécurité incendie de la Ville de Blainville, Claude Deschuymer, rectifie les faits concernant l'incident survenu le 21 août dernier devant l'usine de l'entreprise Stablex.
Cette mise au point fait suite à des allégations soulevées par le parti Climat Québec qui a émis des doutes sur la compétence des pompiers de Blainville lors de leur intervention cette journée-là.
Mise en contexte
On explique que le 21 août, un groupe manifestant devant l’usine de l’entreprise Stablex avait aperçu une coulée de liquide provenant du camion qu’il suspectait de contenir des produits toxiques. Ce camion s’apprêtait à sortir du site de l’usine. Un échantillon a été pris sur le boulevard Industriel dans une flaque d’eau et a été analysé à la demande du groupe qui a rapporté que 1 300 litres de produits toxiques se seraient échappés du véhicule.
De son côté, le Service de la sécurité incendie de Blainville a été appelé sur les lieux après un appel afin de vérifier si des produits toxiques s’échappaient du véhicule et a prélevé un échantillon du liquide en question. L’analyse a révélé qu’il s’agissait de l’eau qui avait servi à nettoyer le camion avant son départ de l’entreprise. De plus, on assure que l’équipe de pompiers a utilisé des appareils de détection qui n’ont révélé aucune présence de gaz.
« Je suis fier d’appartenir à une équipe de professionnels qualifiés pour intervenir efficacement dans de multiples interventions. Tous nos pompiers sont formés pour intervenir lors d’incidents impliquant des matières dangereuses et sont même certifiés à titre de techniciens avancés, Je trouve déplorable que l’on remette en doute la compétence de mon personnel », a souligné le directeur.
Impossible d’avoir laissé échapper 1 300 litres de liquide toxique, selon le directeur
De plus, le directeur du SSI de Blainville informe qu'il est impossible que le dit véhicule ait pu laisser échapper 1 300 litres de liquide considérant qu’il transportait des matières solides et qu’il ne s’agissait pas d’un camion-citerne « Même l’opération de rinçage n’a pas nécessité 1 300 litres d’eau », a-t-il ajouté.
M. Deschuymer a rappelé également que le boulevard Industriel est une artère située dans un secteur achalandé et utilisé par plusieurs véhicules chargés de marchandises de toutes sortes « De plus, pendant les grandes périodes de chaleur, le bitume de l’asphalte suinte davantage et peut laisser échapper des composantes qui se retrouvent ensuite dans les flaques d’eau lorsque survient la pluie», a-t-il expliqué.
Un service sollicité en région pour son expertise sur les matières dangereuses
Pour Claude Deschuymer, le Service de la sécurité incendie de Blainville possède toutes les compétences pour intervenir dans le domaine des matières dangereuses « Nos intervenants de première ligne sont formés par une firme spécialisée. Ils passent des examens et ont diverses certifications à obtenir. Notre Service est souvent sollicité dans la région. Dernièrement, on a participé à des interventions à Saint-Jérôme et à Sainte- Sophie qui impliquaient des produits dangereux. Non seulement notre expertise est appréciée et reconnue, mais elle est recherchée », a-t-il soutenu.
Le directeur affirme également qu’en cas de nécessité, son service est en mesure d’intervenir dans le cadre d’un plan d’urgence conçu en fonction des activités de l’entreprise Stablex.
Un bulletin 2024 parfait au niveau du schéma de couverture incendie de la MRC
En 2024, le ministère de la Sécurité publique a publié un bulletin sans faute concernant le schéma de couverture incendie de la MRC Thérèse-De Blainville faite par le service de Blainville. Cette évaluation est réalisée annuellement en fonction des critères et objectifs auxquels doit répondre chaque service dans les sept municipalités de la MRC.
De plus, le Service de la sécurité incendie de Blainville renouvelle régulièrement ses équipements et sa flotte de véhicules pour combattre encore plus efficacement les incendies.
« Nous recevrons en 2026 une nouvelle citerne pour intervenir lors d’incidents concernant des matières dangereuses. Nous serons le seul service au Québec à en posséder une. Non seulement nous avons l’expertise et les compétences, mais nous avons des outils adéquats pour agir», a conclu Claude Deschuymer.
Enfin, le Service de la sécurité incendie respecte amplement le ratio de 10 pompiers en 10 minutes prescrit par le ministère de la Sécurité publique, répondant aux alertes avec un temps moyen de 5 minutes et 17 secondes.