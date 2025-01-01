Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Yuesheng Wang, 38 ans

Procès pour espionnage : Hydro-Québec dit avoir eu connaissance de publications

durée 18h00
15 octobre 2025
ici

commentaires

ici

likes

 

vues

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

La société d'électricité québécoise Hydro-Québec affirme avoir pris connaissance en mars 2022 de publications universitaires rédigées à son insu par un ancien employé actuellement jugé pour espionnage présumé au profit de la Chine.

Patrick Phan, gestionnaire chez Hydro-Québec, a témoigné aujourd'hui qu'un collègue lui avait montré l'une de ces publications non autorisées et lui avait demandé si le comité chargé de la propriété intellectuelle de l'entreprise en avait été informé.

Yuesheng Wang a été licencié en 2022 d'un institut de recherche d'Hydro-Québec qui étudiait les technologies avancées de batteries et les systèmes de stockage d'énergie.

Âgé de 38 ans, M. Wang est la première personne à être accusé d'espionnage économique en vertu de la Loi sur la protection de l'information du Canada.

Il est également inculpé pour utilisation frauduleuse d'un ordinateur, d'abus de confiance, d'actes préparatoires pour le compte d'une entité étrangère et d'avoir informé cette entité, la République populaire de Chine, de ses intentions.

M. Phan a déclaré lors du procès devant la Cour supérieure que des recherches supplémentaires avaient permis de découvrir plusieurs autres publications non autorisées portant le nom de M. Wang.

Le témoin a souligné que certaines publications ne mentionnaient que le nom de M. Wang, tandis que d'autres mentionnaient ses liens avec Hydro-Québec et d'autres chercheurs employés par le centre de recherche.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Incident chez Stablex : mise au point par le SSI de Blainville

Publié hier à 10h00

Incident chez Stablex : mise au point par le SSI de Blainville

Le directeur du Service de la sécurité incendie de la Ville de Blainville, Claude Deschuymer, rectifie les faits concernant l'incident survenu le 21 août dernier devant l'usine de l'entreprise Stablex.  Cette mise au point fait suite à des allégations soulevées par le parti Climat Québec qui a émis des doutes sur la compétence des pompiers de ...

LIRE LA SUITE
Les policiers surveillent les distractions et les comportements imprudents

Publié le 10 octobre 2025

Les policiers surveillent les distractions et les comportements imprudents

L’ensemble des services de police du Québec, en collaboration avec les contrôleurs routiers de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) et le Service de police de l’agglomération de Longueuil, intensifiera ses interventions du 10 au 16 octobre 2025, dans le cadre de l’opération nationale concertée visant les distractions et les ...

LIRE LA SUITE
Un adolescent arrêté pour le meurtre commis dans un parc de Terrebonne

Publié le 9 octobre 2025

Un adolescent arrêté pour le meurtre commis dans un parc de Terrebonne

Un adolescent de 16 ans a été arrêté aujourd'hui en lien avec le meurtre commis dans un parc de Terrebonne le 3 octobre dernier. Le suspect a été retrouvé grâce au travail des enquêteurs du Service des enquêtes sur les crimes contre la personne de la SQ, en collaboration avec le Service de police de ...

LIRE LA SUITE