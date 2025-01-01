Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Situations d'urgence

Québec en Alerte procédera à son test annuel le 19 novembre

durée 11h00
17 novembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Gabrielle Denoncourt
email
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Ce mercredi 19 novembre, à 13 h 55,  la population québécoise devra s'attendre à possiblement sursauter, car Québec en Alerte procède à son test annuel pour s'assurer que tout fonctionne. 

Un on strident sera émis sur les cellulaires, les téléviseurs et les radios. On rappelle qu'il est essentiel de le tester tous les ans, car chaque seconde compte, lors d'un événement. Cela pourrait même vous sauver la vie. 

On indique qu'il est possible que vous receviez plusieurs alertes si vous êtes en déplacement. 

À quoi sert l'alerte? 

Québec en Alerte est utilisée dans plusieurs circonstances d'urgences comme les catastrophes naturelles (tornades, inondations, etc.), la disparition de personnes (alerte AMBER concernant un enfant recherché), des situations dangereuses pour la population (personne armée, etc.) ou toute autre situation d'urgence.

Le gouvernement termine en disant : « Oui, ça dérange, mais ça dure seulement quelques secondes... et un jour, ça pourrait protéger votre vie ou celle de votre famille.  »

 

 

 

 

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Un test du système «En Alerte» aura lieu mercredi partout au Canada

Publié hier à 12h00

Un test du système «En Alerte» aura lieu mercredi partout au Canada

Le système canadien d'alertes au public, «En Alerte», sera mis à l'essai d'un bout à l'autre du pays, mercredi. Au Québec, le test aura lieu à 13 h 55. L'alerte et sa tonalité distinctive seront diffusées à la télévision, à la radio et sur les cellulaires compatibles. Chaque province et territoire a une heure d'essai spécifique. Le test simule ...

LIRE LA SUITE
Intervention de matière de stupéfiants à Sainte-Agathe-des-Monts

Publié le 18 novembre 2025

Intervention de matière de stupéfiants à Sainte-Agathe-des-Monts

Hier soir, des policiers de la Sûreté du Québec, du poste Sud de la MRC des Laurentides, ont été témoins d'un échange entre deux personnes possiblement en matière de stupéfiants. L'événement s'est déroulé dans un stationnement sur la rue Desjardins, à Sainte-Agathe-des-Monts.  Trouvant la situation anormale, les agents ont interpellé le suspect ...

LIRE LA SUITE
Plus de 95 % des clients touchés par les pannes de courant ont été rebranchés

Publié le 13 novembre 2025

Plus de 95 % des clients touchés par les pannes de courant ont été rebranchés

Le nombre de clients d'Hydro-Québec toujours touchés par une panne de courant est passé sous la barre des 5000, jeudi matin, deux jours après l'important cocktail météo qui a balayé la province en début de semaine. Les monteurs de lignes de la société d'État ont ainsi réussi à rebrancher 95 % des adresses qui avaient été affectées par une ...

LIRE LA SUITE