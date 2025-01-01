Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Vu la dernière fois le 2 février 2025

La prime pour retrouver Liam Toman, disparu à Mont-Tremblant, augmente de 40 000 $

durée 09h00
26 novembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Un organisme sans but lucratif de Montréal augmente sa récompense et offre désormais jusqu’à 50 000 $ pour toute information permettant de retrouver un Ontarien disparu dans la région de Mont-Tremblant, au Québec, en février. La récompense proposée en septembre dernier s'élevait à 10 000 $.

Liam Toman, âgé de 22 ans, a disparu vers trois heures du matin le 2 février après avoir quitté un bar de cette station de ski des Laurentides, à la suite d’une soirée entre amis.

Sa famille indique qu’on est sans nouvelles de Liam Toman depuis ce jour. Il mesure environ 1,75 mètre, pèse autour de 59 kilos, a les cheveux bruns et les yeux bleu-gris.

La Sûreté du Québec précise que Liam Toman portait un manteau Volcom noir, un pantalon de neige noir, un chandail vert, une chemise à carreaux, une tuque blanche à rayures foncées et des bottes de travail brunes à bouts noirs.

L’organisme Jeunesse Soleil annonce une récompense, financée par des donateurs anonymes, qui restera en vigueur jusqu’au 20 mai 2026.

Toute personne possédant des informations est priée de communiquer avec la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Un corps retrouvé en juin 2024 dans le parc national du Mont-Tremblant

Un corps retrouvé en juin 2024 dans le parc national du Mont-Tremblant

La Sûreté du Québec demande l’aide de la population afin d’identifier le corps d’une personne retrouvé dans le parc national du Mont-Tremblant, secteur Pimbina-Saint-Donat, en juin 2024. Le 2 juin 2024, un corps a été retrouvé par des randonneurs dans un secteur peu achalandé du parc national. Jusqu’à présent, ce corps demeure non ...

LIRE LA SUITE
Opération se sensibilisation sur la violence entre partenaires intimes

Publié le 24 novembre 2025

Opération se sensibilisation sur la violence entre partenaires intimes

Initiée par la Sûreté du Québec (SQ), l’opération nationale concertée en matière de prévention de la violence entre partenaires intimes (ONCP VPI) se tiendra ce mercredi, le 26 novembre. L’événement se déroule dans le cadre des 12 jours d’action contre la violence faite aux femmes et aux filles. Partout au Québec, les services ...

LIRE LA SUITE
La présence de morceaux de plastique cause un rappel de yogourts de Yoplait au pays

Publié le 24 novembre 2025

La présence de morceaux de plastique cause un rappel de yogourts de Yoplait au pays

Plusieurs yogourts à boire de la marque Yoplait ont été retirés des tablettes des épiceries canadiennes à cause de la présence possible de morceaux de plastique dans ces produits. Dans un communiqué, Yoplait Canada a annoncé dimanche qu'elle procédait proactivement au rappel volontaire préventif de yogourts à boire YOP de 200 ml, toutes saveurs ...

LIRE LA SUITE