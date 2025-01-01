La prime pour retrouver Liam Toman, disparu à Mont-Tremblant, augmente de 40 000 $

Un organisme sans but lucratif de Montréal augmente sa récompense et offre désormais jusqu’à 50 000 $ pour toute information permettant de retrouver un Ontarien disparu dans la région de Mont-Tremblant, au Québec, en février. La récompense proposée en septembre dernier s'élevait à 10 000 $.

Liam Toman, âgé de 22 ans, a disparu vers trois heures du matin le 2 février après avoir quitté un bar de cette station de ski des Laurentides, à la suite d’une soirée entre amis.

Sa famille indique qu’on est sans nouvelles de Liam Toman depuis ce jour. Il mesure environ 1,75 mètre, pèse autour de 59 kilos, a les cheveux bruns et les yeux bleu-gris.

La Sûreté du Québec précise que Liam Toman portait un manteau Volcom noir, un pantalon de neige noir, un chandail vert, une chemise à carreaux, une tuque blanche à rayures foncées et des bottes de travail brunes à bouts noirs.

L’organisme Jeunesse Soleil annonce une récompense, financée par des donateurs anonymes, qui restera en vigueur jusqu’au 20 mai 2026.

Toute personne possédant des informations est priée de communiquer avec la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264.