Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Disparition de Liam Toman

La famille d'un Ontarien porté disparu à Mont-Tremblant renouvelle son appel à l'aide

durée 14h40
19 décembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

La famille d'un jeune homme de 22 ans originaire de l'Ontario renouvelle ses efforts pour le retrouver, plus de dix mois après sa disparition à la station de ski de Mont-Tremblant, dans les Laurentides.

Elle a rédigé une lettre ouverte pour rappeler au public qu'il est toujours porté disparu. Dans une récente entrevue, Kathleen Toman, la mère de Liam, a déclaré que la famille demandait aux milliers de personnes qui se trouvaient à la station la saison dernière de voir si elles se souvenaient de quelque chose qui pourrait aider à résoudre l'affaire.

«La (nouvelle) saison de ski commence, et c'est le moment où les gens repensent à leur séjour de l'année dernière — un souvenir pourrait déclencher quelque chose», a-t-elle affirmé.

Liam Toman a été vu pour la dernière fois le 2 février vers 3 heures du matin, alors qu'il rentrait à son hôtel dans la station balnéaire populaire du Québec, lors d'un séjour de ski avec des amis.

Kathleen Toman a déclaré qu'elle espérait que quelqu'un qui se trouvait à la station au même moment ou après pourrait se souvenir d'un détail important. Les parents de Liam encouragent le public à rechercher dans leurs téléphones et sur les réseaux sociaux des photos, des SMS ou des conversations datant de la période de la disparition de Liam, afin de voir s'il y a quelque chose qui pourrait aider à le retrouver.

«Nous voulons voir comment cela résonne chez les personnes qui sont de retour à la station, venues du monde entier», a indiqué Kathleen Toman.

La récompense pour toute information permettant de retrouver Liam a récemment été portée de 10 000 $ à 50 000 $, ce qui a entraîné une augmentation du nombre d'informations reçues, a déclaré Chris Toman, le père de Liam.

Au mois de novembre, l'émission Enquête diffusée à Radio-Canada a consacré un épisode à cette mystérieuse disparition.

Les parents de Liam sont convaincus que quelqu'un sait ce qui est arrivé à leur fils. «Nous espérons vraiment que la conscience de quelqu'un prendra le dessus, ou que quelqu'un qui sait quelque chose se manifestera», a déclaré Lara Toman, la belle-mère de Liam.

Le portefeuille de Liam a été retrouvé le 22 mars dans un stationnement, non loin de l'endroit où il a été vu pour la dernière fois. La Sûreté du Québec indique que l'enquête se poursuit.

La famille a dit qu'elle coordonnerait une recherche dans la région au printemps prochain, une fois la neige fondue. Quatre recherches ont été menées en novembre.

Charlotte Glorieux, La Presse Canadienne

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Appel à la population pour retrouver Jérémy Campeau, 14 ans de Joliette

Appel à la population pour retrouver Jérémy Campeau, 14 ans de Joliette

La population est invitée à garder l'oeil afin d'aider la Sûreté du Québec à retrouver Jérémy Campeau, 14 ans de Joliette qui n'a pas été vu depuis le 14 novembre 2025.  C'est sur la rue Ladouceur à Joliette qu'il aurait été aperçu la dernière fois . Il portait une veste rouge, un pantalon jogging gris et des souliers noirs. Il se déplace à pied ...

LIRE LA SUITE
Nouvelle épidémie de rougeole dans un centre pédiatrique de Saint-Eustache

Publié le 15 décembre 2025

Nouvelle épidémie de rougeole dans un centre pédiatrique de Saint-Eustache

Après des mois sans vague de transmission au Québec, la rougeole refait surface dans un centre pédiatrique de Saint-Eustache. Trois cas de rougeole ont pour l'instant été déclarés en lien avec cette nouvelle éclosion. La rougeole est une maladie très contagieuse dont les principaux symptômes sont une fièvre importante, une toux, un écoulement ...

LIRE LA SUITE
Un septuagénaire a été retrouvé mort à l'extérieur à Rosemère

Publié le 15 décembre 2025

Un septuagénaire a été retrouvé mort à l'extérieur à Rosemère

Un septuagénaire a été retrouvé mort à l'extérieur, vendredi à Rosemère, a rapporté la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville, ce qui en fait la troisième personne âgée à avoir été trouvée sans vie dehors cette semaine. L'homme âgé de 78 ans a été repéré près du centre commercial Place Rosemère, sur la Rive-Nord de Montréal, vers 9 ...

LIRE LA SUITE