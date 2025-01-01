Nous joindre
Collision entre trois véhicules

Deux septuagénaires perdent la vie dans un accident de la route à Lachute

durée 10h00
8 décembre 2025
Par La Presse Canadienne

Deux septuagénaires ont perdu la vie dans un accident de la route survenu à Lachute, dans la région des Laurentides, dimanche.

Les victimes sont une femme de 71 ans et un homme de 73 ans.

Peu après 11 h, les policiers de la Municipalité régionale de comté d’Argenteuil ont été appelés à se rendre sur la route principale à Lachute pour une collision impliquant au moins deux véhicules.

«Selon les premières informations, une automobiliste qui circulait en direction est aurait dévié de sa voie pour aller percuter un véhicule qui roulait en direction ouest», a indiqué la porte-parole de la Sûreté du Québec, Valérie Beauchamp.

Les deux occupants du véhicule qui a été percuté ont été transportés dans un centre hospitalier dans un état critique, où ils ont succombé à leurs blessures.

De son côté, la conductrice du véhicule qui a dévié de sa voie a subi des blessures importantes, mais sa vie n’est pas en danger.

Le conducteur d’un troisième véhicule n’aurait pas été en mesure d’éviter la collision. Il s’en est toutefois tiré indemne.

La route 158 était toujours fermée dans les deux directions, à la hauteur du chemin des Sources, en fin d’après-midi.

L’analyse de la scène se poursuit.

 

