Appel à la population pour retrouver Jérémy Campeau, 14 ans de Joliette

La population est invitée à garder l'oeil afin d'aider la Sûreté du Québec à retrouver Jérémy Campeau, 14 ans de Joliette qui n'a pas été vu depuis le 14 novembre 2025.

C'est sur la rue Ladouceur à Joliette qu'il aurait été aperçu la dernière fois . Il portait une veste rouge, un pantalon jogging gris et des souliers noirs. Il se déplace à pied et aurait pu solliciter des transports.

Selon les informations, le jeune garçon pourrait se trouver à Terrebonne, à Saint-Félix-de-Valois, dans Lanaudière ou dans la grande région de Montréal.

Ses proches craignent pour sa santé et sa sécurité.

Description

Taille : 1,55 m (5 pi 1 po)

Poids : 55 kg (121 lb)

Cheveux : bruns, rasés

Yeux : bruns

Particularité : porte des lunettes

Toute personne qui apercevrait Jérémy Campeau est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver cet individu peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.