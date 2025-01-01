Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Disparu depuis le 14 novembre 2025

Appel à la population pour retrouver Jérémy Campeau, 14 ans de Joliette

durée 10h00
19 décembre 2025
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Gabrielle Denoncourt
email
Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

La population est invitée à garder l'oeil afin d'aider la Sûreté du Québec à retrouver Jérémy Campeau, 14 ans de Joliette qui n'a pas été vu depuis le 14 novembre 2025. 

C'est sur la rue Ladouceur à Joliette qu'il aurait été aperçu la dernière fois . Il portait une veste rouge, un pantalon jogging gris et des souliers noirs. Il se déplace à pied et aurait pu solliciter des transports.

Selon les informations, le jeune garçon pourrait se trouver à Terrebonne, à Saint-Félix-de-Valois, dans Lanaudière ou dans la grande région de Montréal. 

Ses proches craignent pour sa santé et sa sécurité. 

Description

Taille : 1,55 m (5 pi 1 po)
Poids : 55 kg (121 lb)
Cheveux : bruns, rasés
Yeux : bruns
Particularité : porte des lunettes

Toute personne qui apercevrait Jérémy Campeau est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver cet individu peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Nouvelle épidémie de rougeole dans un centre pédiatrique de Saint-Eustache

Publié le 15 décembre 2025

Nouvelle épidémie de rougeole dans un centre pédiatrique de Saint-Eustache

Après des mois sans vague de transmission au Québec, la rougeole refait surface dans un centre pédiatrique de Saint-Eustache. Trois cas de rougeole ont pour l'instant été déclarés en lien avec cette nouvelle éclosion. La rougeole est une maladie très contagieuse dont les principaux symptômes sont une fièvre importante, une toux, un écoulement ...

LIRE LA SUITE
Un septuagénaire a été retrouvé mort à l'extérieur à Rosemère

Publié le 15 décembre 2025

Un septuagénaire a été retrouvé mort à l'extérieur à Rosemère

Un septuagénaire a été retrouvé mort à l'extérieur, vendredi à Rosemère, a rapporté la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville, ce qui en fait la troisième personne âgée à avoir été trouvée sans vie dehors cette semaine. L'homme âgé de 78 ans a été repéré près du centre commercial Place Rosemère, sur la Rive-Nord de Montréal, vers 9 ...

LIRE LA SUITE
Un accident impliquant un poids lourd force une fermeture sur l'autoroute 50

Publié le 10 décembre 2025

Un accident impliquant un poids lourd force une fermeture sur l'autoroute 50

Un face-à-face impliquant un poids lourd qui a fait deux blessés, dont un grave, tôt mercredi, force la fermeture de l'autoroute 50 dans les deux directions à la hauteur de Mirabel, dans les Laurentides. Selon la Sûreté du Québec (SQ), la collision entre un véhicule et un poids lourd s'est produite peu avant 5 h 30 près du kilomètre 272, à un ...

LIRE LA SUITE