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Faux documents

Arrestation d’un homme pour fraude à Sainte-Agathe-des-Monts

durée 11h00
20 mars 2026
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Par Salle des nouvelles

Le 19 mars dernier, les policiers de la Sûreté du Québec, du poste Sud de la MRC des Laurentides, ont procédé à l’arrestation d’une personne, en lien avec une fraude survenue dans un commerce de Sainte-Agathe-des-Monts.

L’enquête démontre que le suspect a téléphoné au commerce afin de faire l’achat d’une voiture avec de faux documents. Le suspect aurait communiqué avec le commerçant pour acheter un véhicule. Ce dernier a transmis des documents afin de procéder à la transaction. L’institution financière a communiqué avec le demandeur (la victime de la fraude) pour finaliser l’achat, mais ce dernier a réalisé qu’il avait été victime de fraude et a communiqué avec le commerce ainsi que le service de police.

Les policiers ont procédé à l’arrestation du suspect lorsqu’il s’est présenté au commerce afin de récupérer le véhicule le lendemain.

L’homme de 28 ans a été arrêté puis libéré sur sommation. Il doit revenir devant la justice au Palais de justice de Saint-Jérôme, à une date ultérieure. Il pourrait faire face à des accusations de fraude.

La Sûreté du Québec invite la population à signaler tout acte frauduleux. La fraude est un acte criminel. Qu’elle soit commise sur internet, par téléphone, en personne ou à l’aide d’un dispositif informatique, elle doit être signalée le plus tôt possible aux policiers.

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