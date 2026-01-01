Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

En matière de stupéfiants

Des perquisitions à Terrebonne et et Saint-Lin-Laurentides

durée 14h00
16 avril 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par Salle des nouvelles

Le 15 avril 2026, l’équipe d’enquête des Crimes initiés du Service de police de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion a procédé à une série de perquisitions en matière de stupéfiants.

À la suite d’une enquête débutée récemment, des perquisitions ont eu lieu sur la rue du Bocage et l’avenue Pierre-Dansereau à Terrebonne et sur le chemin Cochrane à Saint-Lin-Laurentides.

Cette enquête a notamment permis les saisies suivantes : plus de 100 grammes de crack, plus de 150 grammes de cannabis, plus de 500 comprimés de divers stupéfiants, plus de 700 grammes de haschisch, plus de 150 comprimés de Dilaudid, plus de 20 000 $ en argent, des téléphones cellulaires et une arme à feu.

Deux hommes dans la trentaine ont été arrêtés puis libérés par sommation.

Des accusations en lien avec le trafic et la possession de stupéfiants ainsi que la possession d'armes seront soumises au Directeur des poursuites criminelles et pénales au palais de justice de Laval et l'enquête se poursuit. 

Il est important de rappeler que ces opérations ont été réalisées dans le cadre d’ACCES CANNABIS mis en place par le gouvernement du Québec et coordonné par le ministère de la Sécurité publique. Le but étant d’intensifier la répression des réseaux d’approvisionnement du cannabis illicite afin d’en diminuer l’accessibilité sur le marché québécois, particulièrement chez les jeunes.

Le Service de police de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion rappelle à la population que toute information concernant des activités criminelles peut être transmise, et ce, en toute confidentialité, en communiquant avec le service de police au 450 471-4121 ou via la ligne « Échec au crime » au numéro 1-800-711-1800.

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Saint-Jérôme ferme un pont et distribue des sacs de sable face au risque d'inondation

Saint-Jérôme ferme un pont et distribue des sacs de sable face au risque d'inondation

Les autorités de Saint-Jérôme ont fermé un pont à la circulation en raison de la montée des eaux. Elles ont également commencé à distribuer des sacs de sable aux habitants. Cette ville de plus de 80 000 habitants fait partie des nombreuses municipalités du Québec qui se préparent à d'éventuelles inondations en raison du dégel printanier et des ...

LIRE LA SUITE
Opération policière sur les routes du territoire québécois

Publié hier à 11h00

Opération policière sur les routes du territoire québécois

La Sûreté du Québec et les corps policiers municipaux procèdent aujourd’hui à une opération nationale en matière de sécurité routière sur l’ensemble du territoire. Les policiers interviendront sur les comportements problématiques en lien avec les collisions impliquant des véhicules lourds. Bien qu’ils ne représentent que 2.9% de l’ensemble des ...

LIRE LA SUITE
Que réserve la saison des feux de forêt de 2026 au Canada?

Publié le 10 avril 2026

Que réserve la saison des feux de forêt de 2026 au Canada?

Selon les experts, la saison des feux de forêt pourrait débuter de manière relativement calme au Canada, mais la sécheresse persistante et un été chaud pourraient faire pencher la balance vers une nouvelle année particulièrement difficile. Mike Flannigan, spécialiste des feux de forêt, affirme que cette année sera pour lui un «test décisif» pour ...

LIRE LA SUITE