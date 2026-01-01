En matière de stupéfiants
Des perquisitions à Terrebonne et et Saint-Lin-Laurentides
Par Salle des nouvelles
Le 15 avril 2026, l’équipe d’enquête des Crimes initiés du Service de police de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion a procédé à une série de perquisitions en matière de stupéfiants.
À la suite d’une enquête débutée récemment, des perquisitions ont eu lieu sur la rue du Bocage et l’avenue Pierre-Dansereau à Terrebonne et sur le chemin Cochrane à Saint-Lin-Laurentides.
Cette enquête a notamment permis les saisies suivantes : plus de 100 grammes de crack, plus de 150 grammes de cannabis, plus de 500 comprimés de divers stupéfiants, plus de 700 grammes de haschisch, plus de 150 comprimés de Dilaudid, plus de 20 000 $ en argent, des téléphones cellulaires et une arme à feu.
Deux hommes dans la trentaine ont été arrêtés puis libérés par sommation.
Des accusations en lien avec le trafic et la possession de stupéfiants ainsi que la possession d'armes seront soumises au Directeur des poursuites criminelles et pénales au palais de justice de Laval et l'enquête se poursuit.
Il est important de rappeler que ces opérations ont été réalisées dans le cadre d’ACCES CANNABIS mis en place par le gouvernement du Québec et coordonné par le ministère de la Sécurité publique. Le but étant d’intensifier la répression des réseaux d’approvisionnement du cannabis illicite afin d’en diminuer l’accessibilité sur le marché québécois, particulièrement chez les jeunes.
Le Service de police de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion rappelle à la population que toute information concernant des activités criminelles peut être transmise, et ce, en toute confidentialité, en communiquant avec le service de police au 450 471-4121 ou via la ligne « Échec au crime » au numéro 1-800-711-1800.