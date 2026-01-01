Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

23 arrestations et plus de 4 millions de fichiers saisis

Importante opération dans le cadre de la lutte à l'exploitation sexuelles des enfants sur internet

durée 11h00
15 mai 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
Léa Arnaud
email
Par Léa Arnaud, Journaliste

Les policiers de l’Équipe intégrée de lutte à la pornographie juvénile (EILP-J), coordonnée par la Sureté du Québec et impliquant le Service de police de la Ville de Montréal, le Service de police de la Ville de Québec, le Service de police de Laval, le Service de police de l’agglomération de Longueuil et le Service de police de la Ville de Gatineau, ont effectué une opération d’envergure 11 au 14 mai 2026.  

Plus de 160 policiers ont été mobilisés. Au total, 23 hommes âgés entre 26 et 73 ans ont été arrêtés. Ils ont tous comparu en lien avec des accusations de possession, de distribution et d’accession de fichiers de matériel d’abus et exploitation pédosexuel (MAEP) et sept d’entre eux demeurent détenus.

Du matériel informatique a été saisi pour analyse dans le cadre de 25 perquisitions. Tout au long du projet, pas moins de quatre millions de fichiers de MAEP ont été saisis. Au total, quatre victimes ont jusqu’à maintenant été identifiées.

« L’opération menée cette semaine est le résultat d’un important travail de collaboration et de concertation. Cette approche commune des différents corps de police permet de renforcer les efforts de lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants sur internet et ce, aux quatre coins de la province », a mentionné la lieutenante Katherine Guimond, responsable de la division de enquêtes sur l’exploitation sexuelle des enfants sur internet à la Sûreté du Québec.

Le public est invité à signaler toute situation d'exploitation sexuelle des jeunes sur internet à l'adresse suivante : www.cyberaide.ca 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Opération nationale concertée visant les distractions et les comportements imprudents

Publié le 30 avril 2026

Opération nationale concertée visant les distractions et les comportements imprudents

L’ensemble des services de police du Québec, en collaboration avec les contrôleurs routiers de la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) et le Service de police de la Ville de Gatineau intensifieront leurs interventions du 1er au 7 mai 2026, dans le cadre de l’Opération nationale concertée visant les distractions et les comportements ...

LIRE LA SUITE
Opération sécurité routière : plus de 5 600 constats remis au Québec

Publié le 17 avril 2026

Opération sécurité routière : plus de 5 600 constats remis au Québec

La Sûreté du Québec a procédé, le 15 avril dernier, à une opération nationale en sécurité routière sur l’ensemble de son territoire en collaboration avec plus de 30 partenaires, dont 28 corps de police municipaux. Lors de cette opération, les comportements problématiques ciblés étaient en lien avec les collisions impliquant des ...

LIRE LA SUITE
Des perquisitions à Terrebonne et et Saint-Lin-Laurentides

Publié le 16 avril 2026

Des perquisitions à Terrebonne et et Saint-Lin-Laurentides

Le 15 avril 2026, l’équipe d’enquête des Crimes initiés du Service de police de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion a procédé à une série de perquisitions en matière de stupéfiants. À la suite d’une enquête débutée récemment, des perquisitions ont eu lieu sur la rue du Bocage et l’avenue Pierre-Dansereau à Terrebonne ...

LIRE LA SUITE