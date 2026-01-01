Une massothérapeute de Sainte-Sophie pour des agressions sexuelles

Le 24 mars dernier, le massothérapeute Maxime Sauvé a été arrêté à Sainte-Sophie par les enquêteurs du poste de la MRC des Pays-d'en-Haut de la Sûreté du Québec, en lien avec diverses infractions de nature sexuelle.

À ce jour, l’enquête démontre que l’homme de 35 ans serait impliqué dans trois événements distincts d’agression sexuelle. Il aurait agi dans le cadre de ses fonctions dans les Laurentides. Les faits se seraient produits entre le 1er janvier 2018 et le 4 novembre 2025.

De plus, la Sûreté du Québec croit que d’autres personnes auraient pu être victimes du suspect.

Maxime Sauvé a comparu le jour de son arrestation au palais de justice de Saint-Jérôme pour ces infractions à caractère sexuel. Il a ensuite été libéré sous conditions. Il reviendra devant la cour en juin 2026 pour la suite des procédures.

Puisque plusieurs victimes ont été identifiées, la structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série (GECS), coordonnée par la Sûreté du Québec, a été déployée. Il s’agit d’une structure de commandement unifié au sein de laquelle les services de police québécois travaillent en partenariat afin d’identifier rapidement les crimes commis par des prédateurs et de procéder à leur arrestation. Cette coordination provinciale permet donc une mise en commun des ressources policières et vise à mieux protéger les victimes.

La Sûreté du Québec rappelle qu’en tout temps, le public peut également transmettre des informations de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.