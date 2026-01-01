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Aéroport LaGuardia

L'enquête sur l'accident d'Air Canada se fait en collaboration avec les États-Unis

durée 15h00
25 mars 2026
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Par La Presse Canadienne

Le premier ministre Mark Carney a déclaré qu'Ottawa travaillait en étroite collaboration avec les autorités américaines pour enquêter sur l'accident d'un avion d'Air Canada survenu dimanche soir à l'aéroport LaGuardia, à New York, et qui a coûté la vie aux deux pilotes.

S'adressant aux journalistes mercredi matin, M. Carney a affirmé que la responsabilité du gouvernement fédéral était de collaborer avec ses homologues américains pour déterminer les causes de l'accident et prendre des mesures afin d'éviter qu'un tel événement ne se reproduise.

Le Bureau national américain de la sécurité des transports a expliqué mardi qu'un camion de secours avait reçu l'autorisation de traverser une piste de l'aéroport 20 secondes avant d'entrer en collision avec l'avion.

M. Carney a également présenté ses condoléances aux familles, aux amis et aux collègues des pilotes Antoine Forest et Mackenzie Gunther, et a rendu hommage à leurs actions qui ont permis «de sauver des vies».

L'avion transportait 72 passagers et 4 membres d'équipage. Mardi, six personnes étaient toujours hospitalisées.

Le Bureau de la sécurité des transports du Canada participe également à l'enquête menée par les États-Unis.

— Avec des informations fournies par Kelly Geraldine Malone à New York

Craig Lord, La Presse Canadienne

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