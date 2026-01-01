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Demande de l'aide du public

Une adolescent de l’Épiphanie disparu depuis le 3 février

durée 10h03
26 mars 2026
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Gabrielle Denoncourt
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Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Un adolescent de 16 ans, originaire de la ville L'Épiphanie, est actuellement disparu. La Sûreté du Québec demande l'aide du public pour le retrouver. 

Il s'agit de Lucas Houle qui a été vu la dernière fois le ou vers le 3 février dernier, sur la rue du Chaînon à L'Épiphanie. 

On  indique qu'il se déplace à pied et aurait pu solliciter des transports. L'adolescent pourrait se trouver dans la région de Lanaudière ou dans la grande région de Montréal. 

Ses proches craignent pour sa santé et sa sécurité.

Description
Taille : 1,67 m (5 pi 5 po)
Poids : 66 kg (145 lb)
Cheveux : bruns et bouclés
Yeux : verts
Particularités : Il aurait un tatouage avec une inscription « ICE ».

 

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