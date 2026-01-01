Une victime de meurtre retrouvée à Saint-Eustache en 1979 finalement identifiée

Des tests génétiques de la police ont permis de confirmer que la victime d'un homicide retrouvée au Québec en 1979 était une femme dont la disparition avait été signalée quelques mois plus tôt en Ontario.

La Sûreté du Québec a indiqué que Pamela Harvey avait été signalée disparue le jour de Noël 1978 à Sudbury, en Ontario. Elle avait alors 23 ans.

En mars 1979, le corps d'une femme non identifiée a été retrouvé à Saint-Eustache et les enquêteurs ont déterminé qu’elle avait été victime d’un homicide.

La police a indiqué que la famille de Mme Harvey a fourni des échantillons d'ADN en 2018 dans le cadre d'un nouveau programme de recherche de personnes disparues dirigé par la Gendarmerie royale du Canada.

En 2025, une odontologiste judiciaire a pu établir un lien entre le cas de Mme Harvey et celui de la victime d'homicide non identifiée, et des tests complémentaires effectués par le bureau du coroner du Québec ont confirmé la correspondance.

La SQ a précisé que les enquêteurs ont déterminé que la personne présumée responsable du meurtre est décédée en 1979.

Un porte-parole de la police provinciale n'a pas souhaité faire d'autres commentaires sur le meurtrier présumé ni donner plus d'informations sur l'enquête.

Un article de Montreal Gazette du 21 mars 1979 rapporte qu'une jeune femme non identifiée, retrouvée par deux chasseurs dans une zone boisée de Saint-Eustache, avait été tuée de deux balles dans la tête.

Le porte-parole de la police contacté mardi n'a pas confirmé si les deux affaires étaient liées.