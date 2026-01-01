Vol qualifié dans une bijouterie des Galeries de Terrebonne

Le 30 mars 2026, un vol qualifié s’est produit dans une bijouterie des Galeries de Terrebonne, situées au 1185, boulevard Moody. C’est vers 15 h 10 que le Service de police de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion a reçu l’appel.

Selon les informations, à la suite de son larcin, le suspect, déjà connu des policiers, a quitté les lieux à bord d’un véhicule. Il a été localisé à sa résidence de Saint-Constant, où il a été arrêté. Il a ensuite été conduit au quartier général du Service de police de Terrebonne et est demeuré détenu à la suite de sa comparution. Une perquisition a été effectuée à son domicile, où des éléments de preuve ont été saisis.

Steven Girard Roy, 32 ans, fait maintenant face à des accusations de vol qualifié et de bris de probation. L’enquête se poursuit en lien avec d’autres vols qualifiés survenus à Terrebonne et dans les secteurs avoisinants.

Le Service de police de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion est à la recherche de témoins de l’événement et rappelle à la population que toute information concernant des activités criminelles peut être transmise en toute confidentialité en communiquant avec le Service de police au 450 471-4121 ou via la ligne « Échec au crime » au 1-800-711-1800.