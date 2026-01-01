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Arrestation de Steven Girard Roy

Vol qualifié dans une bijouterie des Galeries de Terrebonne

durée 14h30
1 avril 2026
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Gabrielle Denoncourt
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Par Gabrielle Denoncourt, Journaliste

Le 30 mars 2026, un vol qualifié s’est produit dans une bijouterie des Galeries de Terrebonne, situées au 1185, boulevard Moody. C’est vers 15 h 10 que le Service de police de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion a reçu l’appel.

Selon les informations, à la suite de son larcin, le suspect, déjà connu des policiers, a quitté les lieux à bord d’un véhicule. Il a été localisé à sa résidence de Saint-Constant, où il a été arrêté. Il a ensuite été conduit au quartier général du Service de police de Terrebonne et est demeuré détenu à la suite de sa comparution. Une perquisition a été effectuée à son domicile, où des éléments de preuve ont été saisis.

Steven Girard Roy, 32 ans, fait maintenant face à des accusations de vol qualifié et de bris de probation. L’enquête se poursuit en lien avec d’autres vols qualifiés survenus à Terrebonne et dans les secteurs avoisinants.

Le Service de police de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion est à la recherche de témoins de l’événement et rappelle à la population que toute information concernant des activités criminelles peut être transmise en toute confidentialité en communiquant avec le Service de police au 450 471-4121 ou via la ligne « Échec au crime » au 1-800-711-1800.

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