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Kevin Nadeau de Notre-Dame-du-Bon-Conseil

Un homme arrêté pour des infractions sexuelles sur des mineures

durée 10h00
2 avril 2026
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Par Salle des nouvelles

Le Service des enquêtes sur les crimes majeurs de la Sûreté du Québec a procédé, le 19 février dernier, à l’arrestation de Kevin Nadeau, 30 ans de Notre- Dame-du-Bon-Conseil, pour diverses infractions de nature sexuelle envers des victimes d’âge mineur.

Kevin Nadeau a comparu le 20 février au palais de justice de Shawinigan, pour des accusations, entre autres de leurre et de contacts sexuels. D’autres accusations ont été ajoutées au cours de l’enquête, notamment d’agression sexuelle et de possession et production de pornographie juvénile.

Les événements reprochés se seraient produits entre juillet 2025 et février 2026 à l’endroit de plusieurs victimes d’âge mineur dans différentes régions du Québec. L’enquête tend à démontrer qu’il aurait pu faire d’autres victimes.

L’homme communiquait avec les victimes par l’entremise de différentes plateformes, notamment « Roblox », « Messenger » et « Snapchat » en utilisant les pseudonymes suivants :« Keyliana », « Kevin », « Keyzen », « Lae77cutie », « Keyliana2compt » et « Yuffie_kisaragiXD », pour ensuite les rencontrer dans différentes villes.

Puisque plusieurs victimes ont été identifiées, la structure de gestion des enquêtes sur les crimes en série (GECS), coordonnée par la Sûreté du Québec, a été déployée. Il s’agit d’une structure de commandement unifié au sein de laquelle les services de police québécois travaillent en partenariat afin d’identifier rapidement les crimes commis par des prédateurs et de procéder à leur arrestation. Cette coordination provinciale permet donc une mise en commun des ressources policières et vise à mieux protéger les victimes.

La Sûreté du Québec rappelle qu’en tout temps, le public peut également transmettre des informations de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.

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