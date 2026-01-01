Que réserve la saison des feux de forêt de 2026 au Canada?

Selon les experts, la saison des feux de forêt pourrait débuter de manière relativement calme au Canada, mais la sécheresse persistante et un été chaud pourraient faire pencher la balance vers une nouvelle année particulièrement difficile.

Mike Flannigan, spécialiste des feux de forêt, affirme que cette année sera pour lui un «test décisif» pour déterminer si les saisons des feux de forêt au Canada, qui se trouvent déjà en territoire inconnu et sont alimentées par le changement climatique d'origine humaine, sont entrées dans une «nouvelle réalité».

«Avant, je disais qu’il y aurait des années de grands feux et des années calmes. Je commence maintenant à penser qu’à l’échelle du pays, la plupart des années seront des années de grands feux», a affirmé M. Flannigan, qui est professeur à l’Université Thompson Rivers de Kamloops, en Colombie-Britannique.

En avril, personne ne peut prédire avec précision comment se déroulera la saison des feux de forêt au Canada. Une prévision saisonnière ne peut pas tenir compte de l’origine d’un incendie, comme la foudre, ni des conditions météorologiques chaudes, sèches et venteuses qui alimentent les incendies individuels et surviennent sans crier gare.

Mercure au dessus de la normale

Pourtant, certains indicateurs peuvent aider les experts à décrire les risques généraux de feux de forêt. Et M. Flannigan voit des raisons de s’inquiéter à l’approche de cette saison.

Certaines régions du Canada sont sorties de l'hiver dans des conditions anormalement sèches, notamment le sud de l'intérieur de la Colombie-Britannique, le nord du Manitoba et l'est des Territoires du Nord-Ouest.

Les prévisions à long terme suggèrent qu’une grande partie du Canada pourrait connaître des températures plus élevées que la normale au cours des prochains mois. Et El Niño, la phase de réchauffement d’un phénomène climatique récurrent lié aux mouvements des eaux dans l’océan Pacifique, devrait s’installer cet été.

Pourtant, une grande partie du Canada aborde la saison des feux de forêt dans de meilleures conditions que lors de certaines des pires années de mémoire récente. Un hiver tempétueux a laissé une couche de neige assez épaisse sur une grande partie du pays, en particulier dans les régions plus au nord, a expliqué Richard Carr, analyste en recherche sur les feux de forêt à Ressources naturelles Canada, à Edmonton.

«Nous ne constatons pas vraiment de signes d’activité inhabituelle en avril», a-t-il ajouté.

Il existe toutefois quelques exceptions, comme le sud de la Colombie-Britannique, le sud de l’Alberta et le sud-ouest de la Saskatchewan. Ces régions ont déjà vu apparaître des conditions propices aux feux de forêt, a précisé l'analyste.

M. Carr surveille également le Nouveau-Brunswick, frappé par la sécheresse, ainsi que les régions autour de la baie d’Hudson et l’est des Territoires du Nord-Ouest, où les chutes de neige ont été inférieures à la normale.

«Il semble que nous devions nous attendre à des conditions assez chaudes tout au long de l’été et que le reste du pays pourrait commencer à connaître une activité assez intense vers juin ou juillet», a-t-il estimé, tout en minimisant l’influence d’El Niño sur la saison des feux de forêt.

Le Canada aborde cette saison en terrain inconnu, après trois années consécutives de feux de forêt dévastateurs. La pire saison fut celle de 2023, où les feux de forêt ont ravagé environ 150 000 kilomètres carrés de terres. La saison dernière arrive au deuxième rang.

Un cercle vicieux

Selon les scientifiques, l'accélération du changement climatique, alimentée par la combustion des combustibles fossiles, augmente les risques de saisons de feux de forêt plus longues et plus intenses. Une atmosphère plus chaude peut extraire davantage d'humidité des brindilles et des aiguilles de pin et transformer le sol forestier en une véritable poudrière n'attendant qu'une étincelle. Elle augmente également la probabilité et la gravité des vagues de chaleur et des sécheresses qui alimentent les incendies.

Ces dernières années, les forêts administrées au Canada ont commencé à rejeter davantage de carbone qu’elles n’en absorbent, renforçant ainsi une boucle de rétroaction climatique. L’exemple le plus frappant est celui des feux de forêt de 2023, qui ont émis plus de gaz à effet de serre que presque tous les pays de la planète, à l’exception de la Chine, de l’Inde et des États-Unis, selon une étude de la NASA.

Les feux de forêt extrêmes deviennent également plus fréquents, a souligné M. Flannigan. Des incendies tels que celui de Jasper en 2024 peuvent brûler avec une telle intensité qu’ils génèrent leurs propres orages, qui provoquent des coups de foudre et déclenchent de nouveaux foyers d’incendie. La saison 2023 a enregistré le plus grand nombre d’orages générés par des feux de forêt jamais observé en une saison, avec plus de 140 rien qu’au Canada, a indiqué M. Flannigan. Le précédent record mondial était de 100, établi deux ans plus tôt.

Les incendies font des ravages à bien des égards. Des dizaines de milliers de personnes à travers le Canada ont fui les feux de forêt au cours des dernières saisons et des études font état de taux élevés de stress post-traumatique chez les personnes évacuées.

Même loin d'un incendie, la fumée représente un risque grave pour la santé. Une récente étude de Santé Canada a estimé que l'exposition à la fumée lors des feux de forêt de 2023 pourrait contribuer à environ 400 décès prématurés aigus et 5400 décès prématurés chroniques. L'étude a estimé que cela pourrait se traduire par des milliards de dollars en frais médicaux, en perte de productivité, ainsi qu'en souffrances et douleurs.

Alors que le pays sort de l'hiver, les gens ont tendance à oublier qu'ils doivent rester vigilants face aux risques d'incendie de forêt lorsqu'ils s'aventurent dans la nature, remarque Derrick Forsythe, responsable de l'information sur les incendies de forêt chez Alberta Wildfire. Il a indiqué que des feux de camp abandonnés avaient déjà été signalés dans le sud de la province, mais que, heureusement, aucun n'avait donné lieu à un incendie de plus grande ampleur.

«C'est une période de l'année particulièrement instable pour nous, car il y a énormément de combustible potentiel», a-t-il constaté, faisant référence à la végétation morte qui est exposée une fois la neige fondue.

Il a rappelé au public de s'assurer que «tout est bien éteint et froid au toucher» avant d'abandonner un feu de camp. «Vous savez, faites simplement ce petit geste pour aider à réduire le risque de nouveaux feux de forêt au printemps», a-t-il fait valoir.

Jordan Omstead, La Presse Canadienne