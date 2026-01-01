Saint-Jérôme ferme un pont et distribue des sacs de sable face au risque d'inondation

Les autorités de Saint-Jérôme ont fermé un pont à la circulation en raison de la montée des eaux. Elles ont également commencé à distribuer des sacs de sable aux habitants.

Cette ville de plus de 80 000 habitants fait partie des nombreuses municipalités du Québec qui se préparent à d'éventuelles inondations en raison du dégel printanier et des pluies persistantes.

Environnement Canada a indiqué que certaines régions du sud du Québec avaient reçu jusqu'à 40 mm de pluie depuis le début de la semaine, et les prévisions annoncent encore davantage.

L'agence météorologique indique que le sud du Québec, de Gatineau à la région de Lanaudière, devrait recevoir entre 10 mm et 15 mm de pluie jeudi et 15 mm à 30 mm supplémentaires, samedi et dimanche.

Élisabeth Émond, du cabinet du maire de Saint-Jérôme, a rapporté que les autorités ont distribué plus de 2300 sacs de sable aux habitants, car le niveau de la rivière du Nord devrait continuer de grimper.

La ville a fermé mercredi soir le pont Viau, qui enjambe la rivière par mesure de précaution.

Des avis d'inondation sont en vigueur pour plusieurs rivières à travers la province, notamment dans les régions de Lanaudière, de l'Outaouais, des Laurentides et de Québec. Des inondations mineures ont déjà été signalées dans certaines zones.