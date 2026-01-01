Nous joindre
X
Rechercher
Publicité

Fortes précipitations

Saint-Jérôme ferme un pont et distribue des sacs de sable face au risque d'inondation

durée 13h51
16 avril 2026
ici

commentaires

ici

likes

imprimante
email
Par La Presse Canadienne

Les autorités de Saint-Jérôme ont fermé un pont à la circulation en raison de la montée des eaux. Elles ont également commencé à distribuer des sacs de sable aux habitants.

Cette ville de plus de 80 000 habitants fait partie des nombreuses municipalités du Québec qui se préparent à d'éventuelles inondations en raison du dégel printanier et des pluies persistantes.

Environnement Canada a indiqué que certaines régions du sud du Québec avaient reçu jusqu'à 40 mm de pluie depuis le début de la semaine, et les prévisions annoncent encore davantage.

L'agence météorologique indique que le sud du Québec, de Gatineau à la région de Lanaudière, devrait recevoir entre 10 mm et 15 mm de pluie jeudi et 15 mm à 30 mm supplémentaires, samedi et dimanche.

Élisabeth Émond, du cabinet du maire de Saint-Jérôme, a rapporté que les autorités ont distribué plus de 2300 sacs de sable aux habitants, car le niveau de la rivière du Nord devrait continuer de grimper.

La ville a fermé mercredi soir le pont Viau, qui enjambe la rivière par mesure de précaution.

Des avis d'inondation sont en vigueur pour plusieurs rivières à travers la province, notamment dans les régions de Lanaudière, de l'Outaouais, des Laurentides et de Québec. Des inondations mineures ont déjà été signalées dans certaines zones.

 

RECOMMANDÉS POUR VOUS

Des perquisitions à Terrebonne et et Saint-Lin-Laurentides

Des perquisitions à Terrebonne et et Saint-Lin-Laurentides

Le 15 avril 2026, l’équipe d’enquête des Crimes initiés du Service de police de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion a procédé à une série de perquisitions en matière de stupéfiants. À la suite d’une enquête débutée récemment, des perquisitions ont eu lieu sur la rue du Bocage et l’avenue Pierre-Dansereau à Terrebonne ...

LIRE LA SUITE
Opération policière sur les routes du territoire québécois

Publié hier à 11h00

Opération policière sur les routes du territoire québécois

La Sûreté du Québec et les corps policiers municipaux procèdent aujourd’hui à une opération nationale en matière de sécurité routière sur l’ensemble du territoire. Les policiers interviendront sur les comportements problématiques en lien avec les collisions impliquant des véhicules lourds. Bien qu’ils ne représentent que 2.9% de l’ensemble des ...

LIRE LA SUITE
Que réserve la saison des feux de forêt de 2026 au Canada?

Publié le 10 avril 2026

Que réserve la saison des feux de forêt de 2026 au Canada?

Selon les experts, la saison des feux de forêt pourrait débuter de manière relativement calme au Canada, mais la sécheresse persistante et un été chaud pourraient faire pencher la balance vers une nouvelle année particulièrement difficile. Mike Flannigan, spécialiste des feux de forêt, affirme que cette année sera pour lui un «test décisif» pour ...

LIRE LA SUITE