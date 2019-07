Grand excès de vitesse dans une zone de 50 km/h à Terrebonne

Le 2 juillet vers 10 h 30, deux policiers du service de police intermunicipal de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion qui étaient en opération radar sur la rue Charles-Aubert à Terrebonne ont capté un automobiliste à 124 km/h dans une zone de 50 km/h.

Le contrevenant, un résident de Mascouche âgé de 23 ans qui circulait à 74 km/h au-delà de la limite a reçu un constat d’infraction de 1378 $ assorti de 14 points d’inaptitude. Son permis de conduire fut également suspendu pour une période de 7 jours.

Il est important de souligner qu’en milieu rural plusieurs usagés de la route comme les cyclistes peuvent y être présent. Il faut donc être prudent, patients et respectueux surtout quand on sait qu’à chaque 5 km/h au-dessus de la limite de vitesse permise on double le risque d’être impliqué dans un accident.

Les policiers vont poursuivre leurs interventions afin de contribuer à l’amélioration du bilan routier. La vitesse a été en cause dans plus de 70 accidents mortels en 2018 au Québec.

Soyez tous responsables!!!