Chaleur intense et orages violents planent dans le ciel

Deux alertes météorologiques sont actuellement en vigueur pour la région , selon Environnement Canada.

En effet, les conditions actuelles sont propices à la formation d'orages violents pouvant produire des rafales fortes, de la grosse taille et de la pluie forte par endroit.

Tout orage qui se formera s'accompagnera probablement de nombreux éclairs. N'oubliez pas que les orages violents peuvent produire des tornades.

De son côté, la température ne semble pas sur le point de se rafraîchir puisqu'un avertissement de chaleur est également en vigueur. Au cours de la journée, les valeurs combinées de température et d'humidité donneront un facteur humidex de 37 à 40 degrés.

On rappelle que par temps chaud, il est primordial de bien s'hydrater et de réduire au maximum les efforts physiques à l'extérieur. Les personnes susceptibles d'être incommodées, c'est-à-dire les enfants, les femmes enceintes, les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies chroniques sont invitées à la plus grande prudence.