Invasion de domicile à Terrebonne: le motif reste inconnu

Le mardi 14 janvier 2020 vers 22 h 20, les policiers du Service de police intermunicipal de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion ont été appelés à se rendre sur la rue de Castille à Terrebonne pour une invasion de domicile qui venait de survenir.

Selon les premières informations, les suspects ont pénétré de force dans le domicile d’un homme de 34 ans. Une altercation s’en est suivie et des coups ont été portés à la tête et au corps de la victime avec un objet non identifié. Les suspects ont ensuite pris la fuite à bord de deux véhicules: un petit véhicule à hayon de couleur blanc et une berline foncée.

Les agents ont rapidement porté assistance à l’homme qui a subi des blessures mineures : aucun transport vers un centre hospitalier n'a été requis. Au centre opérationnel, la victime a été interrogée par les enquêteurs. La dame qui était présente dans la résidence n’a subi aucune blessure, mais elle demeure ébranlée par l’événement.

Un motif d'agression inconnu

Un périmètre a été instauré et les enquêteurs ainsi que les techniciens en identité judiciaire étaient sur place pour l’analyse de la scène et rencontrer des témoins. Le nombre exact de suspects est encore à déterminer car les versions des témoins diffèrent à ce sujet.

Vers minuit, le Service de police de Longueuil a informé celui de Terrebonne qu’un véhicule de marque Mazda 3 blanc à hayon a été retrouvé incendié sur leur territoire. Le véhicule est alors pris en charge et remorqué à notre centre d’expertise pour déterminer s’il y a correspondance avec un des véhicules suspects. Le véhicule est une perte totale. Actuellement, aucune piste n’est écartée; l’enquête se poursuit.

Le Service de police intermunicipal de Terrebonne/Sainte-Anne-des-Plaines/Bois-des-Filion rappelle à la population que toute information concernant des activités criminelles peut être transmise, et ce, en toute confidentialité, en communiquant avec le Service de police au 450 471-4121 ou via la ligne " Échec au crime " au numéro 1-800-711-1800.