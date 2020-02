Six arrestations en lien avec la production illégale de cannabis

Le Service des enquêtes sur la contrebande de la Sûreté du Québec a mené récemment une opération en lien avec la production illégale de cannabis à Saint-Colomban et à Sainte-Lucie-des-Laurentides.

Les policiers ont procédé à l’arrestation de six personnes, quatre hommes et deux femmes, âgés de 27 à 74 ans. Les personnes arrêtées pourraient faire face à des accusations en vertu de la Loi sur le Cannabis. Elles pourraient également faire face à des accusations de recel à une date ultérieure.

Les perquisitions menées dans trois résidences, un entrepôt et des véhicules ont permis la saisie de :

Près de 675 plants de cannabis;

100 livres de cannabis prêt à la consommation;

Équipement servant à la production de cannabis;

Des munitions;

Compteur d’argent;

Deux véhicules comme biens infractionnels;

Huit véhicules volés (valeur de 400 0000 $).

Cette enquête vise un réseau qui utilise des certificats d’inscription de Santé Canada afin de donner une apparence de légitimité à des activités criminelles par l’emploi, notamment, de prête- nom pour l’obtention de certificats d’inscription permettant la production de cannabis médical.

L’opération a mobilisé des policiers municipaux de L’Assomption/Saint-Sulpice, Repentigny, Mirabel, Longueuil, Saint-Jean-sur-Richelieu, Châteauguay et de la Régie intermunicipale de police Thérèse-de-Blainville, en plus du Groupe tactique d’intervention et d’un maître-chien de la Sûreté du Québec.

Le Service des enquêtes sur la contrebande, via le programme ACCES-Cannabis, a pour mission de diminuer l’accessibilité du cannabis illicite sur le marché québécois, notamment chez les jeunes et à diminuer la concurrence déloyale des producteurs et trafiquants illégaux faite à la SQDC. La Sûreté du Québec rappelle que toute information sur la contrebande de cannabis peut être communiquée en tout temps et de façon confidentielle à la Centrale de l’information criminelle au 1 800 659-4264.