Stupéfiants et armes à feu: 30 mois de prison pour Vincent Belley

L'un des deux accusés a été condamné à 30 mois de prison, à la suite d'une perquisition que l’équipe Accès Cannabis du SPVSJ avait mené le 24 octobre dernier, à Saint-Jérôme. L'homme en question est Vincent Belley, 25 ans. Il avait été arrêté avec Katia Tellier, 34 ans, car une importante quantité de stupéfiants avait été saisie, à savoir du crack, de la cocaïne et des méthamphétamines, de l’argent, ainsi que deux armes prohibées, de type pistolet et revolver.

Depuis le 18 février 2020, Vincent Belley a été condamné à 30 mois de détention, en lien avec sept chefs d’accusation: possession de cocaïne, crack, cannabis et métamphétamines en but d’en faire le trafic; possession de deux armes à autorisation restreintes, possession d’une arme à feu à autorisation restreinte chargée et possession d’un dispositif prohibé, un silencieux.

Au mois d’octobre 2019, Kathia Tellier a été libérée avec un engagement incluant plusieurs conditions. L’accusée sera de retour le 22 mai 2020, au Palais de justice de Saint-Jérôme, pour la suite des procédures.

Toutes informations en matière de vente de cannabis illicite ou autres drogues peuvent être transmises, de façon anonyme et confidentielle, au département des enquêtes criminelles du SPVSJ en communiquant au (450) 432-3000 poste 2249 ou 2301.