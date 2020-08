Dans les Laurentides, la prévention nautique est assurée par les cadets et les policiers

Depuis le début de l’été, les 48 cadets présents dans la région des Laurentides, de la Mauricie, de Lanaudière et de l'Outaouais et les policiers de la Sûreté du Québec ont effectué plusieurs activités de sensibilisation à la prudence sur les plans d’eau. Voici un exemple du travail effectué dans la région, en collaboration avec les policiers.

Sur le terrain, les efforts de sensibilisation étaient jumelés au travail terrain des patrouilleurs nautiques de la Sûreté du Québec, présents sur l’eau quotidiennement, de mai à septembre inclusivement. Il y a jusqu’à cinq embarcations nautiques et équipages par jour à l’œuvre en même temps sur différents plans d’eau dans la région.

Dans les Laurentides, à la fin juillet, durant les vacances de la construction et dans le cadre du nouveau projet AMARRE, les cadets ont profité de l’achalandage important dans le secteur pour sensibiliser les plaisanciers.

Les cadets Gabriel Dubois, Samuel Giroux, Claudie Lapointe et Samuel Sicard-Lalonde de la MRC d’Argenteuil ont été en mesure de sensibiliser plus d’une centaine de plaisanciers et ont répondu aux questions.

Ils ont notamment informé les citoyens sur les différences entre le Québec et l’Ontario concernant la consommation d’alcool sur les plans d’eau. L’activité de prévention sur la sécurité nautique, ainsi que l’alcool sur les plans d’eau, a été tenue à la marina municipale de Brownsburg-Chatham donnant sur la rivière des Outaouais. Afin de terminer la journée de sensibilisation, l’agent Raymond et les cadets ont procédé à un barrage Zéro Alcool à la sortie des marinas du secteur.