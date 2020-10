Saint-Jérôme: une série de perquisitions en cours

Les enquêteurs du Service de police de la ville de Saint-Jérôme (SPVSJ), en collaboration avec les policiers de la Sûreté du Québec (Escouade Régionale Mixte de la Rive-Nord), procède actuellement à une série de perquisitions sur le territoire de Saint-Jérôme et de Saint-Adèle.

C’est à la suite de l’obtention de diverses informations, en lien avec le trafic de stupéfiants, de possession d’arme et d’invasions de domicile, que l’équipe des crimes initiés du SPVSJ ont débuté l’enquête.

Plus de 80 policiers et enquêteurs participent simultanément à sept perquisitions sur le territoire de Saint-Jérôme et Sainte-Adèle. Cette enquête vise principalement à démanteler un réseau de distribution et de vente de stupéfiants qui opère dans la grande région de Saint-Jérôme.