Interceptions pour des excès de vitesse dans la MRC de la Rivière-du-Nord

Deux interceptions pour des excès de vitesse effectués par les policiers de la MRC de la Rivière-du-Nord.

Peu après 00h15 le 29 mai, les policiers de la MRC de la Rivière-du-Nord ont intercepté un véhicule pour un grand excès de vitesse sur l’autoroute 15, au km 43, à Saint-Jérôme.

La personne circulait à 174 km/h dans une zone de 100km/h. L’homme de 19 ans, de Saint-Jérôme, a reçu un constat d’infraction totalisant 2082$ et 22 points d’inaptitude pour son excès de vitesse, étant titulaire d’un permis d’apprenti, a conduit un véhicule sans être assisté d’une personne elle-même titulaire, depuis au moins 2 ans, d’un permis de conduire valide et comme détenteur d’un permis d’apprenti, a conduit un véhicule entre minuit et cinq heures. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 7 jours.

Peu après 02h00, les policiers ont intercepté un véhicule pour un grand excès de vitesse sur l’autoroute 15, au km 39, à Mirabel. La personne circulait à 164 km/h dans une zone de 100km/h. L’homme de 19 ans, de Prévost, a reçu un constat d’infraction totalisant 1238$ et 14 points d’inaptitude pour son excès de vitesse. Son permis de conduire a été suspendu pour une période de 7 jours.