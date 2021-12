Deux personnes arrêtées pour possession de stupéfiants

Le 7 décembre, vers 22 h 30, les policiers de la Sûreté du Québec, du poste de la MRC des Laurentides Nord, ont été avisés de la présence d’un véhicule suspect sur la rue du Rapide, à Mont-Tremblant.

Les policiers ont localisé et intercepté le véhicule sur la route 323, à Mont-Tremblant.

Lors des vérifications d’usage, les policiers ont découvert des stupéfiants et ont procédé à l’arrestation de deux personnes qui ont été conduites au poste de la SQ. Pendant l’intervention, les policiers ont saisi une petite quantité de cocaïne, quelques substances qui doivent être analysées, plus de 2900$ en argent canadien, 4 cellulaires et deux balances.

Un homme de 48 ans, de Lac-des-Plages, et une femme de 24 ans, de Saint-Jérôme, ont été arrêtés puis libérés sur promesse à comparaître. Ils doivent revenir devant la justice, à une date ultérieure.

Ils pourraient faire face à des accusations de possession de stupéfiants dans le but d’en faire le trafic.