16 élèves commissaires d’un soir : Place à la démocratie scolaire

Seize élèves fréquentant des écoles secondaires de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSMI) ont vécu l’expérience Commissaire d’un soir lors du conseil des commissaires du 24 avril 2018.

L’événement s’est tenu au Centre de formation des Nouvelles- Technologies. Chacun des élèves a agi avec brio comme porte-parole de leur école secondaire représentant ainsi la voix de plus de 700 élèves ayant participé à la réflexion. Les jeunes se sont entendus sur les principales conditions gagnantes pour la persévérance et la réussite des élèves.

En bref

L’activité Commissaire d’un soir a pour principal objectif de valoriser la démocratie scolaire en faisant vivre l’expérience d’une séance du conseil des commissaires à un ou deux représentants de chaque école secondaire

Les membres du conseil des commissaires ont saisi l’occasion de l’élaboration du nouveau Plan d’engagement vers la réussite (PEVR) prévu à la loi pour entendre l’opinion de 16 jeunes au sujet de leur réussite et de leur persévérance ;

Chaque élève était jumelé à un commissaire ;

La réflexion des jeunes s’est culminée par une résolution qui a été adoptée par le conseil des commissaires le soir même ;

L’avis des élèves sera pris en considération lors de l’élaboration du PEVR.

« Quelle expérience de démocratie enrichissante pour les élèves! Ce sont des jeunes allumés, de vrais citoyens responsables. Les échanges que nous avons eus sont des plus intéressants. Nos élèves ont été authentiques et généreux. Leurs réponses sont fidèles à leur réalité et c’est tout en leur honneur! Soyez assuré que l’opinion des jeunes compte et inspirera nos décisions à prendre au cours des prochaines années », a affirmé Mme Paule Fortier, présidente de la CSSMI.

Voix des élèves

Les principales conditions gagnantes de réussite et de persévérance déterminées par les élèves du secondaire sont :