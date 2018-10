Les Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides (PREL) lancent la toute première campagne sociétale À go, on lit !, une initiative qui vise à promouvoir le plaisir de la lecture auprès des jeunes des Laurentides âgés de 14 à 20 ans.

Le coup d’envoi de ce projet a été donné hier au Cabaret BMO de Sainte-Thérèse lors d’une soirée animée par Rosalie Bonenfant. Plusieurs jeunes de la région ont pu assister au lancement, en présence des humoristes Julien Lacroix et Yannick De Martino, de la comédienne et auteure, Frédérique Dufort, de la comédienne Camille Felton, ainsi que de la youtubeuse, chanteuse et influenceuse Alicia Moffet, qui ont accepté de se joindre comme ambassadeurs à ce mouvement.

Promouvoir la lecture à l’ère du numérique !

Cette initiative sera déployée jusqu’au 30 novembre prochain sur les réseaux sociaux (Facebook et Instagram) et sur la plateforme numérique www.agol.ca. C’est également par le biais de capsules vidéo diffusées sur les réseaux sociaux et mettant en vedette les cinq ambassadeurs que l’organisme tentera de mobiliser les jeunes tout au long des 6 semaines de la campagne. Dans ces capsules, les ambassadeurs abordent la lecture avec passion et parlent de l’importance de celle-ci dans leur vie. Chacun d’entre eux incarne un type de lecteur (Boho-romantico, Mains moites, Fouineur, Échevelé ou Surnaturel) auquel les adolescents pourront s’identifier. Le but ultime est de créer de l’engagement et d’accompagner les jeunes dans un mouvement positif de lecture. Les jeunes sont donc invités à se rendre sur le site Web À go, on lit ! afin de répondre à un bref questionnaire pour découvrir leur profil de lecteur. Au cours des prochaines semaines, plusieurs concours, des nouveautés et d’autres vidéos seront publiés sur les plateformes numériques afin de susciter l’engagement.

Des partenaires locaux engagés !

Ce mouvement a su mobiliser de nombreux partenaires sur le territoire des Laurentides, notamment les bibliothèques publiques des Laurentides, le Réseau biblio des Laurentides, les commissions scolaires de la Seigneurie-des-Mille-Îles, de la Rivière-du-Nord, des Laurentides, Pierre-Neveu et Sir-Wilfrid-Laurier, le Cégep de Saint-Jérôme et le Collège Lionel-Groulx se sont engagés à faire la promotion de ce mouvement au sein de leurs établissements.

Des ambassadeurs locaux se joignent au mouvement

De plus, l’organisation et les joueurs de l’Armada de Blainville-Boisbriand, ainsi que plusieurs personnalités influentes de la région se sont joints au mouvement à titre d’ambassadeurs locaux, notamment Mathieu Courtemanche, fondateur et propriétaire des salons Les Barbares, Ray Junior Courtemanche, promoteur immobilier, et conférencier, Chloé Courtemanche, étudiante au Collège Lionel-Groulx, jeune pilote automobile et athlète, ainsi que Sylvain Langlais, directeur général de Notre-Dame-de-Pontmain. Ils partageront leur histoire personnelle et leur attachement à la lecture dans de courtes capsules vidéo.

« Depuis quelques années déjà, notre équipe caresse le rêve de voir ce projet d’envergure devenir réalité et aujourd’hui nous sommes bien fières d’enfin pouvoir le dévoiler. Après avoir consulté plusieurs partenaires et acteurs du milieu scolaire et municipal, nous avons constaté que plus les jeunes avancent en âge, plus leur motivation à lire tend à diminuer et c’est ce que nous tentons de renverser avec le mouvement À go, on lit » affirme Annie Grand-Mourcel, directrice générale du PREL.

Pour visionner les capsules vidéo ou pour en savoir davantage sur la campagne, rendez-vous au www.agol.ca et visitez les pages Facebook et Instagram. Nous vous invitons à propulser ce mouvement afin que les jeunes de notre région et du Québec embarquent dans cette aventure.

À propos du PREL

Le PREL est un organisme qui a pour mission de sensibiliser, de mobiliser et d’engager les jeunes, leur famille et l’ensemble des acteurs du milieu autour de la persévérance scolaire et de la réussite éducative. Pour plus d’information, visiter le www.prel.qc.ca.