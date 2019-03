Lancement de la 12e édition du Concours d’épellation de la CSSMI

La 12e édition du Concours d’épellation de la Commission scolaire de la Seigneurie-des-Mille-Îles (CSSMI) est lancée auprès de tous les élèves du 3e cycle du primaire (5e et 6e années). Ce Concours se vit sur une base volontaire et connaît à nouveau un grand succès. Mentionnons également que celui-ci est très certainement une source de motivation et de persévérance pour les jeunes participants.

En bref

• Les élèves de 55 écoles primaires se sont inscrits pour relever ce défi d’épellation.

• Cet exercice d’épellation vise à enrichir le vocabulaire des élèves, à leur apprendre la bonne orthographe des mots et à travailler leur capacité de concentration.

• Le Concours se vit toujours dans une atmosphère de plaisir et de saine compétition.

• Il y a une importante mobilisation de la part du comité organisateur du Concours et ce dernier remporte aussi un véritable succès grâce au travail d’équipe de plusieurs intervenants : Direction générale de la CSSMI, équipe de la Direction du service de la formation générale des jeunes, équipe de chacune des écoles participantes et engagement du personnel enseignant.

Étapes à franchir en vue de la Grande finale 2019



Après avoir remporter la finale s’étant déroulée dans leur école, les élèves gagnants doivent maintenant franchir deux étapes importantes du Concours :

• Finale dans chacun des secteurs de la CSSMI (mars)

• Grande finale pour les 20 lauréats qualifiés, le mercredi 10 avril à l’école secondaire Jean-Jacques-Rousseau de Boisbriand.