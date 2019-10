Et si le Cégep Gérald-Godin était hanté ?

À l’occasion de l’Halloween, le Cégep Gérald-Godin se transforme en maison hantée. Nous vous invitons à vivre une expérience d’épouvante hors du commun grâce à des scènes d’Halloween mouvantes créées par les étudiants de première année du programme d’Électronique programmable et robotique.

Pour l’occasion, petits et grands pourront se promener à travers des décors surprenants et frissonnants. Animation, ambiance macabre, musique terrifiante, surprises et friandises seront au rendez-vous le jeudi 31 octobre, de 17 h 30 à 20 h 30, dans l’entrée principale du Cégep Gérald-Godin.

Cet événement est organisé en partenariat avec l’arrondissement L’Île-Bizard-Sainte-Geneviève et commandité par le Supermarché IGA extra de la Famille Sévigny de l’Île-Bizard et le Centre dentaire Pierrefonds.

Le Cégep est situé au 15 615, boulevard Gouin Ouest, à Sainte-Geneviève. Entrée gratuite.