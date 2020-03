Un espace de ressources pédago-ludiques mis en place pour les jeunes des Laurentides

Comme de nombreuses organisations, l’équipe des Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides (PREL) est en télétravail depuis le 16 mars dernier et poursuit ses activités afin de soutenir les parents, les élèves, les étudiants, les partenaires et les organismes de notre région. Devant la fermeture des écoles et les défis que pose la conciliation télétravail-famille, une section Web, enrichie quotidiennement, a été créée spécialement pour accompagner la communauté.

La persévérance scolaire et la réussite éducative des jeunes de notre région sont au cœur de nos préoccupations. C'est pourquoi, devant la situation actuelle et afin de soutenir les familles dans le maintien des acquis des jeunes et des adultes en formation, nous avons mis toute l’équipe du PREL à disposition et créé une nouvelle section du site Web offrant une foule de ressources, du préscolaire au post-secondaire.

« L’intention est de soutenir et d’accompagner les parents et les enfants dans cette situation exceptionnelle, affirme Sébastien Tardif, président du conseil d’administration du PREL et directeur général adjoint de la Commission scolaire de la Riviere-du-Nord. Cet outil est complémentaire à tout ce que le milieu de l’éducation proposera sous peu et n’a pas la prétention de remplacer ce que les enseignants font au quotidien. C’est un petit coup de pouce pour susciter et aider les milieux à garder les neurones actifs et le corps en mouvement chez nos enfants ».

Écoles fermées : ressources suggérées

Une section du site Web du PREL https://prel.qc.ca/ressources-ecoles-fermees/ offre dès maintenant un riche éventail de ressources pédagogiques et ludiques pour les parents, les élèves, les étudiants et les organismes. Notre équipe a recensé et sélectionné de nombreux sites et outils sur les thèmes suivants :

Maintenir les acquis pédagogiques (lecture, écriture, mathématiques) ;

Occuper et stimuler les curieux et curieuses (sciences, arts, histoire, cuisine, heure du conte, etc.) ;

Santé et bien-être (bouger et relaxer) ;

Aider à gérer les inquiétudes ;

Parler à ses enfants de la situation ;

Concilier le télétravail et la famille.

« Malgré le sentiment d’entraide, je sais qu’il peut être difficile, épuisant et anxiogène pour nous, les parents, d’essayer de conjuguer le travail (ou l’absence de travail), les consignes de santé publique et les enfants à la maison, précise Annie Grand-Mourcel, directrice générale du PREL. C’est pourquoi, nous nous sommes empressés de mettre ces différentes rubriques et ces ressources à votre disposition. Trois clés peuvent être à notre portée : encourager la lecture, explorer de nouveaux intérêts, entretenir un mode de vie sain et actif. Nous sommes de tout cœur avec vous et nous souhaitons aider à notre façon dans la présente situation ».

Parents et partenaires appelés à bonifier les suggestions

Devant les mouvements de mobilisation partout au Québec et sur les réseaux sociaux pour faciliter la vie des familles, le PREL désire continuer de bonifier et de partager les trouvailles et les coups de cœur des parents et des partenaires. La communauté peut communiquer avec le PREL par courriel au [email protected] ou par message Facebook. La page Facebook est d'ailleurs alimentée quotidiennement avec des idées et des ressources pour tout un chacun.