Le gouvernement cherche une façon originale d’honorer les finissants du secondaire

Pour la première fois en six semaines, les ados avaient leur place dans le point de presse quotidien du gouvernement du Québec, en ce mercredi 29 avril. Alors que plusieurs finissants ne pourront pas célébrer la fin de leur secondaire en raison de l’annulation de leur retour en classe, la vice-première ministre Geneviève Guilbault avait un message pour eux.

« Je sais que plusieurs étudiants du secondaire sont déçus de ne pas pouvoir retourner à l’école pour revoir leurs amis, enseignants ou même de vivre leur bal de finissants. Je tiens à vous remercier aujourd’hui de comprendre notre décision et je vous rassure, on ne vous oublie pas. On est actuellement à travailler sur un moyen original de souligner la fin de votre secondaire », a-t-elle confirmé.

Plus de détails sur cette initiative seront dévoilés ultérieurement.