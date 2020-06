À Sainte-Thérèse : un conte hebdomadaire pour transmettre le goût de la lecture aux enfants

Le goût de la lecture est un cadeau précieux qui se transmet de plusieurs façons. Pour les plus jeunes, ça se passe entre autres lorsqu’on leur lit des histoires. C’est pourquoi la Bibliothèque de Sainte-Thérèse offre une heure du conte en direct aux enfants de 3 à 7 ans.

Cette activité gratuite se déroulera tous les mardis jusqu’au 18 août, de 10 h à 10 h 30, via Zoom. Dès le 9 juin, les enfants sont invités à faire la connaissance de Rachel et Lydia qui ont plus d’un livre dans leur sac. Elles leur feront découvrir le bonheur de se faire raconter une histoire tout en restant à la maison.

« Je salue cette initiative inspirante de l’équipe de la bibliothèque qui, même si elle ne peut plus recevoir les abonnés sur place, trouve des façons créatives de se rendre à eux », a souligné la mairesse de Sainte-Thérèse, madame Sylvie Surprenant.

La liste des titres des livres qui seront lus et la procédure de connexion Zoom sont en ligne sur le site Web de la Bibliothèque au biblio.sainte-therese.ca.