Le C.I.EAU présente son camp de jour en boîte

Le C.I.EAU annonce avec enthousiasme la version adaptée de son camp de jour : le camp de jour en boîte !

Au programme : des expériences scientifiques sur le thème de l’eau conçues par nos animateurs pour les enfants de 6 à 9 ans. Les spécialistes de l'eau oeuvrant au sein de l'organisation ont préparé quatre boîtes, une par semaine pendant tout le mois d’août, avec des activités amusantes et éducatives.

Un programme idéal pour les parents en télétravail puisque la majorité des expériences peuvent être réalisées par l'enfant sans support parental.

Chaque boîte contient tout le matériel nécessaire pour que les apprentis scientifiques puissent réaliser les expériences. Un thème différent est proposé toutes les semaines afin d'assurer une expérience complète et intéressante pour tous.

Les thèmes des boîtes sont les suivants: la musique de l'eau, le cycle de l'eau, les formes de l'eau et les couleurs de l'eau. Tous les vendredis, une rencontre zoom sera animée par le C.I.EAU afin d'interagir avec les participants. Ils pourront ainsi poser leurs questions et parfaire leurs connaissances.

De plus, un carnet d'observation de la consommation d'eau à la maison est inclus dans chaque boîte. Les enfants pourront donc analyser leurs habitudes et trouver des astuces pour réduire leur consommation d'eau, bien souvent trop élevée.

En effet, la moyenne de consommation d'eau potable quotidienne par les Québécois est de 400 litres (1). Le but de ce projet est de former une relève consciente de l'importance de protéger et d'utiliser responsablement l'eau, conformément à la mission de notre organisme.

Toutes les informations relatives au programme de camp de jour dans une boîte et aux inscriptions sont disponibles sur le site web du C.I.EAU.