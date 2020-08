Rentrée 2020: une campagne encourage les étudiants

Après une fin d’année fortement perturbée par la COVID-19 et à quelques jours d’une rentrée scolaire qui s’effectuera dans des conditions particulières, une campagne de trois semaines portée par le Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRE) vise à encourager et à aider les adultes à soutenir les jeunes. Le PREL (les Partenaires pour la réussite éducative dans les Laurentides) fait partie du lancement de cet événement spécial.

Pour donner un élan à cette rentrée extraordinaire, la campagne s’étend sur trois semaines et vise à encourager et à aider les adultes à soutenir les jeunes. L’objectif : les voir reprendre le chemin de leur apprentissage avec enthousiasme et se réengager dans leur projet d’étude.

La motivation des jeunes, au cœur de cette rentrée

Malgré les efforts déployés par toutes les instances depuis le début de la crise sanitaire, certains jeunes font maintenant face à un retard d’apprentissage et ont perdu la motivation de retourner à l’école. Leurs

repères ont été, et seront bousculés et ces changements auront des répercussions sur eux.

"La rentrée. Tous ensemble. Pour eux"

Durant la campagne, les adultes, notamment les parents, enseignants, intervenants et employeurs, seront sensibilisés à l’importance de s’engager activement dans cette rentrée, d’avoir une attitude bienveillante envers les jeunes qui vivent une rentrée exceptionnelle et de contribuer à trouver, avec eux, des solutions aux défis qu’ils vivent.

Des outils et des informations leur sont proposés afin de les aider à soutenir les jeunes qui les entourent. https://www.journeesperseverancescolaire.com/

Le RQRE et le PREL invitent tous les citoyens et citoyennes à prendre part à la campagne par des gestes simples tels que de créer et de partager des messages d’encouragements sur les réseaux sociaux, dans les journaux ou à la radio ou encore de prendre une photo des enfants lors de la rentrée pour souligner leur retour à l’école, et inciter leurs pairs à faire de même.

Un mot-clic #Tousensemblepoureux a été créé pour l’occasion et toutes les personnes souhaitant prendre part au mouvement sont appelées à l’utiliser.

Cette campagne donnera également la parole aux jeunes qui feront part de leur vision de la rentrée en partageant des messages d’encouragement à leurs pairs. Pour suivre les diverses actions et publications, le public est invité à suivre la page Facebook du PREL. (@lePREL)