Sur les traces du Père Noël... à Rosemère!

La Ville de Rosemère invite tous les citoyens à suivre les traces du Père Noël qui circulera dans plusieurs rues de la ville le weekend prochain.

En effet, les 5 et 6 décembre les Rosemèrois pourront visualiser en temps réel les déplacements du Père Noël qui sillonnera plusieurs rues de Rosemère pour le bonheur des jeunes et moins jeunes. Pour le suivre à la trace, cliquez ici : https://www.ville.rosemere.qc.ca/char-allegorique-du-pere-noel-et-guignolee/

L’itinéraire qu’empruntera le Père Noël est également disponible en ligne. Si le Père Noël ne passe pas devant votre résidence, nous vous invitons à vous rendre dans une rue située près de chez vous afin d’éviter des rassemblements et assurer une distanciation sociale.

« Tout au long du parcours du Père Noël, nous vous invitons à laisser des sacs de denrées en bordure de rue pour les plus démunies de la région. Les conseillers municipaux, plusieurs bénévoles et moi-même récolterons vos denrées et vos dons. Avec les impacts économiques que la pandémie a engendrés depuis plusieurs mois, le temps des fêtes sera malheureusement plus difficile financièrement pour plusieurs familles. Je compte sur votre solidarité et je vous encourage à donner généreusement » a souligné le maire de Rosemère, Eric Westram.

Guignolée

Bien que des dons en argent soient amassés lors des barrages routiers et du défilé ce weekend, les citoyens sont invités à effectuer des dons en ligne par l’entremise du site La Ruche, soutenu par Desjardins. D’ailleurs, Desjardins s’engage à doubler le premier 3 000 $ amassé en ligne. Les citoyens ont jusqu’au 20 décembre pour effectuer leur don qui sera remis à l’organisme Entraide Rosemère.

Pour effectuer un don, cliquez ici : https://laruchequebec.com/rosemere-guignolee