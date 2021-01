Célébrez l’hiver au parc Olympia

De nouvelles installations extérieures attendent les Deux-Montagnais au parc Olympia (1005, rue Guy) afin de profiter pleinement des joies de l’hiver : labyrinthe de neige, forts, sculptures géantes et plus encore.

Petits et grands sont invités à enfiler tuque et mitaines et à venir bouger au parc Olympia grâce à l’une ou l’autre des activités extérieures proposées :

Patinoires extérieures : 2 patinoires à bandes et 1 anneau de glace. Notez qu'en raison des mesures sanitaires en vigueur, le chalet de parc n’est pas ouvert. Des bancs supplémentaires sont installés à l’extérieur pour enfiler les patins (la distanciation physique doit être respectée).

Glissade : la butte qui permet aux enfants de glisser chaque année est fin prête à les accueillir à nouveau! Les citoyens doivent apporter leur propre luge ou traîneau.

Nouveauté

Musique d’ambiance : en soirée, de 17 h à 19 h 30, du lundi au vendredi, et de 8 h à 19 h 30 la fin de semaine.

Labyrinthe de neige : parcourez ses embranchements, déjouez les impasses et sortez-en par une petite glissade!

Trois sculptures géantes de 8 pieds de haut à admirer.

Participez à « la course aux bonshommes de neige »! Saurez-vous trouver le nom des huit bonshommes de neige qui se trouvent à travers le parc, en remettant les lettres de chacun dans le bon ordre? Plus d’informations sur ce jeu en cliquant ici.

Rappelons que les rassemblements et la pratique d’activités extérieures en groupe ne sont pas permis, à l’exception des bulles familiales (personnes résidant à la même adresse).

La distanciation physique de deux mètres entre chaque bulle familiale doit être respectée en tout temps, sur tout le site.

Les lumières du parc s’éteindront à 19 h 30 afin de voir au respect du couvre-feu à 20 h.