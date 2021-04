Camp de jour de la Ville de Sainte-Thérèse

Les parents thérésiens seront ravis d’apprendre que le camp de jour de la Ville se tiendra du 22 juin au 20 août, et que les inscriptions seront ouvertes dès le mercredi 12 mai prochain, à 9 h au loisirs.sainte-therese.ca.

Pour les vacances scolaires, les jeunes de 5 à 12 ans auront l’occasion de passer un été amusant et sécuritaire le tout dans le respect des mesures sanitaires en vigueur.

Cet été, les animateurs créatifs et passionnés exploreront avec les jeunes le thème des contes, émerveillement garanti! Ils les accueilleront au Centre culturel et communautaire Thérèse-De Blainville pour les semaines 1 et 9, et aux deux pavillons de l’école du Trait-d’Union pour les semaines 2 à 8.

« Nous aimerions remercier tous les parents pour leur patience et leur compréhension. Nous nous devions de bien organiser l’implantation des mesures sanitaires dictées par la Santé publique et d’établir les procédures adéquates afin d’offrir un camp sécuritaire pour les jeunes, les animateurs et l’éducatrice spécialisée. Maintenant que tout est bien ficelé, place au plaisir! », mentionne madame Sylvie Surprenant, mairesse de Sainte-Thérèse.

Inscriptions : faites vite!

Les places étant limitées, assurez-vous d’inscrire votre enfant dès le 12 mai, à 9 h, au loisirs.sainte-therese.ca. Notez qu’aucune inscription en personne n’aura lieu cette année.

La Carte citoyen valide de l’enfant est obligatoire pour l’inscription et seuls les enfants résidant à Sainte-Thérèse pourront être inscrits au camp de jour.

Tous les parents devront obligatoirement remplir une fiche de renseignements qui sera disponible sous peu au www.sainte-therese.ca > Quoi faire à Sainte-Thérèse > Camp de jour et relâche scolaire. Ils pourront ensuite la faire parvenir par courriel à [email protected]

Nouveautés importantes

Les inscriptions se feront à la semaine uniquement, tant pour le camp que pour le service de garde. Les inscriptions à la journée ne seront plus possibles. De plus, les inscriptions au service de garde se feront par groupe d’âge (5-6 ans, 7-8 ans et 9-12 ans) afin de contrôler le nombre d’inscriptions selon les ratios et le nombre d’animateurs disponibles.

Programme d’accompagnement

Un programme est offert aux enfants vivant avec une déficience physique ou intellectuelle, qui font partie d’une classe particulière et qui ont besoin d’un encadrement personnalisé en milieu scolaire.

Avant de procéder à l’inscription, une rencontre d’évaluation obligatoire doit être tenue. L’horaire et les coûts rattachés à ce programme sont les mêmes que pour le camp régulier. Cependant, veuillez prendre note que le service de garde n’est pas disponible.

Pour tous les détails concernant le camp de jour, visitez le www.sainte-therese.ca > Quoi faire à Sainte-Thérèse > Camp de jour et relâche scolaire.