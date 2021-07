Un projet pilote pour contrer la glissade de l’été dans 15 municipalités des Laurentides

Loisirs Laurentides en collaboration avec les Partenaires de la réussite éducative des Laurentides (PREL) ont décidé de joindre leurs expertises pour soutenir la régionalisation du projet de lecture au camp « Une page à la fois, l’été » de l’organisme La Griffe.

Ce projet pilote, implanté dans 15 municipalités des Laurentides, vise à ralentir la glissade de l’été et à promouvoir le plaisir de lire de façon ludique auprès des nombreux jeunes qui vont aux camps de jour municipaux durant l’été.

Si pour beaucoup d’enfants, l’été est synonyme de vacances, de jeu, de repos et de journées passées au camp de jour, pour certains cette période est également synonyme de risques de recul des apprentissages scolaires. Ce recul peut causer des enjeux lors de la rentrée. La lecture, un loisir culturel, est un facteur de protection éprouvé pour ralentir ce recul.

Ainsi, pourquoi ne pas intégrer la lecture dans les camps de jour en tant qu’activité estivale amusante comme les autres? Lire au camp de jour augmente l’intérêt et la motivation des enfants envers l’apprentissage grâce entre autres, à des animateurs de camps qui sont des modèles pour les enfants.

Le projet

Le projet « Une page à la fois, l’été » offre aux camps de jour des municipalités suivantes Chute-Saint Philippe, Mont-Laurier, Saint-aimé-du-lac-des-iles,Mirabel, Sainte-Anne-des-Lacs, Sainte-Marguerite du-Lac-Masson, Blainville, Ferme-neuve, Pointe-Calumet, Saint-Joseph-du-Lac, Saint-Faustin-Lac Carré, Val-David, Saint-Colomban, Bois-des-Filion et Sainte-Thérèse :

• Une sensibilisation à l’importance de la lecture durant l’été et aux rôles qu’ont les acteurs municipaux et les animateurs de camp ;

• Une trousse incluant tout le matériel clé-en-main pour animer 4 journées thématiques autour de la lecture, le tout modulable et destiné aux jeunes de 6 à 8 ans ;

• Une formation virtuelle et un accompagnement aux responsables et animateurs de camp pour organiser ces journées, apprivoiser les livres et le matériel, acquérir des techniques de lecture, tout en développant leur créativité, pour intégrer la lecture et l’écriture dans leur programmation de façon ludique ;

L’ensemble de ce projet formera au cours de l’été plus de 350 animateurs qui rejoindront plus de 1300 jeunes de 6 à 8 ans.