Les résultats des sondages de la semaine

Tous les jours cette semaine, nous avons sollicité vos réponses et commentaires aux questions posées sur la crise du coronavirus et les conséquences de la pandémie du COVID-19. Nous publions aujourd'hui une compilation des résultats.

Crise du coronavirus: quel est votre état d'esprit? (Dimanche 29 mars)

► Pas fort, pas fort! ⇒ 16,3%

► J'ai pas le choix de tenir avec les enfants. ⇒ 1,3%

► Je n'ai pas attrapé ce satané virus au moins! ⇒ 46,3%

► Je suis un éternel optimiste! ⇒ 36,3%

Arrivez-vous à (re)trouver des bons cotés en période de confinement ? (Lundi 30 mars)

► Oui, cela m'a permis de retrouver ma famille et/ou mes amis. ⇒ 3,9%

► Oui, j'ai pu reprendre des activités que je n'avais pas pratiqué depuis longtemps, comme lire, regarder des films, dessiner, jouer de la musique, écrire... ⇒ 21,2%

► Non, je ne trouve pas forcément de côtés positifs mais

je ne vis pas mal ce confinement. ⇒ 38,7,3%

► Non, le confinement m'ennuie, je n'arrive pas à tenir en place. ⇒ 35,2%

Fermeture des épiceries les dimanches du mois d'avril: qu'en pensez-vous? (Mardi 31 mars)

► Je pense que le personnel qui y travaille a besoin de repos. ⇒ 58,6%

► Je suis favorable, mais je crois que ce sera plus achalandé le samedi

à cause de cette décision. ⇒ 15,2%

► Je comprends la raison derrière cette décision, mais je crois que les gens

voudront faire encore plus de provisions. ⇒ 4,7%

► Ça n’aura pas d’impact sur moi car je fais mes courses dans la semaine. ⇒ 21,5%

Vos enfants visitent-ils le site L’école ouverte du ministère de l'Éducation? (Mercredi 1er avril)

► Oui et ils le trouvent intéressant. ⇒ 31,3%

► Oui mais ils n'ont pas accroché. ⇒ 3,1%

► Oui mais parce que je les oblige. ⇒ 10,9%

► Non, pas du tout. ⇒ 54,7%

Avez-vous payé votre loyer/votre hypothèque pour le mois d'avril? (Jeudi 2 avril)

► Oui. ⇒ 91,3%

► Non. ⇒ 4,1%

► J'ai pris des arrangements avec mon propriétaire. ⇒ 2,9%

► J'ai pris des arrangements avec mon institution financière. ⇒ 1,7%

Que pensez-vous de la consigne d’émettre des contraventions aux gens qui ne respectent pas les règles de rassemblements et de distanciation sociale? (Vendredi 3 avril)

► C’est normal s’ils ne se conforment pas aux demandes des autorités. ⇒ 55,7%

► C’est la moindre des choses vu qu’ils ont défié les règles. ⇒ 18%

► C’est une bonne idée, mais j’ai peu d’espoir qu’ils comprennent malgré ça. ⇒ 6,6%

► C’est bien, mais je ne pense pas qu’ils vont payer de toute façon. ⇒ 8,7%

► Je trouve ça un peu trop, peut-être qu’ils l’ont fait involontairement. ⇒ 11,1%

Que pensez-vous de l'utilisation de la géolocalisation pour localiser les récalcitrants?

(Samedi 4 avril)

► Si c’est ce que ça prend pour qu’ils respectent les consignes, pourquoi pas? ⇒ 62,5%

► C’est inhabituel, mais en temps de crise, il faut sortir des protocoles. ⇒ 17,5%

► C’est inhabituel,, mais pour une fois que la technologie

servira à quelque chose d’utile. ⇒ 4,4%

► C’est trop intrusif, je pense qu’il y a d’autres façons de leur faire comprendre. ⇒ 15,6%