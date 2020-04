Sondage: irez-vous dans les champs cet été?

La semaine dernière, les ministres du Travail et de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation du Québec, Jean Boulet et André Lamontagne ont annoncé des incitatifs financiers pour inciter les citoyens de la province à travailler dans les champs cet été.

Pour la question sondage du jour, on vous demande si vous comptez répondre à l’appel du gouvernement de François Legault. Irez-vous passer quelques semaines dans les champs afin de prêter main-forte aux agriculteurs de la province qui comptent beaucoup sur la main-d’œuvre de l’extérieur au cours de la saison chaude?

