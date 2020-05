Les résultats des sondages de la semaine

Au cours des derniers jours, nous avons sollicité vos réponses et commentaires aux questions posées sur la crise du coronavirus et les conséquences de la pandémie du COVID-19. Nous publions aujourd'hui une compilation des résultats.

Irez-vous prêter main-forte aux agriculteurs

au cours des prochaines semaines? (Jeudi 22 avril)

► Oui, soutenir les entreprises d’ici, c’est important. ⇒ 10,8%

► Oui, je suis actuellement à la maison. ⇒ 3,8%

► Oui, parce que j’aime travailler dehors. ⇒ 3,2%

► Non, ma condition physique ne me le permet pas. ⇒ 64,3%

► Non, je trouve que l’incitatif financier du gouvernement

n’est pas assez important. ⇒ 17,8%

Êtes-vous rassuré par les mesures mises en place par le gouvernement pour le retour à l’école le 11 mai? (Mardi 28 avril)

► Oui, ça me convainc d’envoyer mes enfants. ⇒ 34,9%

► Non, je trouve que malgré tout, ce ne sera pas assez pour protéger les enfants. ⇒ 22,9%

► Non, je n’enverrai pas mes enfants à l'école avant l’automne. ⇒ 17,4%

► Je ne sais pas encore, je vais suivre l’évolution de la situation. ⇒ 24,8%

Que pensez vous de la réouverture graduelle des déplacements entre les régions? (Mercredi 29 avril)

► Il était temps! ⇒ 35,4%

► Cela va simplifier mes déplacements. ⇒ 10,1%

► C'est beaucoup trop tôt. ⇒ 34,4%

► Cela ne changera rien. ⇒ 20,1%