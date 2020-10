Allez-vous vous faire vacciner contre la grippe cette année?

Pandémie de COVID-19 ou pas, la grippe saisonnière arrive à grand pas et c'est le temps de se faire vacciner alors que les cliniques débuteront dès le 2 novembre.

Les centres de santé et de services sociaux du Québec ont lancé l'invitation cette semaine auprès de la population de prendre rendez-vous afin de recevoir le vaccin contre la grippe.

La vaccination s’organisera différemment cette année pour éviter les rassemblements et les risques de propagation de la COVID-19. C'est pourquoi il est impératif de prendre un rendez-vous.

Et pour la première fois, Il est possible également,de faire appel à des pharmaciens, grâce à une modification législative adoptée il y a quelques mois.

Les autorités rappellent que les personnes ayant droit de recevoir le vaccin gratuitement sont les personnes à risque élevé de complications en raison de leur âge ou de leur état de santé :

- Les personnes ayant un problème de santé chronique, par exemple : le diabète, des troubles immunitaires, une maladie du cœur ou des poumons, l’asthme ou une maladie rénale;

- Les personnes de 75 ans et plus;

- Les femmes enceintes durant les 2e et 3e trimestres de grossesse;

- Les proches résidant sous le même toit et les aidants naturels des personnes à risque et des bébés de moins de six mois;

- Les travailleurs de la santé.