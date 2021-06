C’est avec une satisfaction contenue que le Regroupement des comités de parents autonomes du Québec (RCPAQ) accueille l’annonce faite cette semaine par le gouvernement des mesures qui seront mises en place pour la prochaine rentrée scolaire.

« Comme tout le monde, on aimerait lâcher un grand soupir de soulagement : on a tous et toutes besoin de retrouver un quotidien qui ressemble aux années passées. Pour nos enfants, ça veut dire retourner à l’école et de retrouver leurs activités parascolaires, les projets particuliers, mais sans devoir s’inquiéter de porter un masque, de ne pas pouvoir fréquenter leurs amis, ou de ramener à la maison un virus ! Mais surtout, c’est de retrouver une routine qui n’est plus bousculée par chaque point de presse du gouvernement… », explique le porte-parole du RCPAQ, monsieur Sylvain Martel.

Selon le RCPAQ, le contexte exposé cette semaine, laisse planer doutes et incertitudes pour la rentrée à venir. Les membres du RCPAQ disent ne pas vouloir revivre l’apparente improvisation dans les décisions prises pour faire face à cette pandémie lors des derniers mois.

« On le répète encore : la présence en classe est toujours essentielle et prioritaire, il faut que cette annonce soit véritable, car si, en août, on doit faire un retour en arrière, ce serait catastrophique ! » indique monsieur Martel.

En terminant, le RCPAQ mentionne avoir bien entendu le directeur national de la Santé publique, le docteur Horacio Arruda, relativement à son engagement de revoir les consignes concernant les rituels de fin d'année scolaire et espère que le gouvernement réagira rapidement.