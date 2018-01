La ville de Rosemère et l’Aile des gens d’affaires de Rosemère: Une collaboration renouvelée pour la vitalité économique

Le 10 janvier dernier à l’occasion du diner annuel de l’Aile des gens d’affaires de Rosemère (AGAR) de la Chambre de commerce et d’industrie Thérèse-De Blainville (CCITB), une cinquantaine de gens d’affaires de la région se sont réunis pour la présentation du budget 2018 de la Ville de Rosemère.

Dans sa vison d’assurer la pérennité, la prospérité et le développement économique de Rosemère, l’administration du maire Eric Westram a renouvelé sa collaboration financière avec la CCITB. Une collaboration qui a déjà porté fruit et qui a permis l’embauche d’une agente de liaison il y a un an, Gina Bergeron-Fafard. Celle-ci pourra ainsi poursuivre son mandat de faciliter la liaison entre la ville de Rosemère et les commerçants actuels ou futurs tout en assurant un accompagnement et la création de projets structurants et rassembleurs.

Le président de l’AGAR, Pierre Paquin, se réjouit de cette collaboration renouvelée et salue l’ouverture et la proactivité dont l’administration Westram fait preuve quant à la vitalité économique de sa ville. « Cette démarche assure une liaison et un dialogue avec les diverses parties prenantes pour faciliter les échanges et aider les commerçants de la région et ainsi contribuer au rayonnement de la communauté d’affaires de Rosemère. L’agente de liaison et le comité de l’AGAR sont déjà à l’œuvre pour cette nouvelle année, et ça promet ! » affirme-t-il.

« C’est avec beaucoup d’enthousiasme que nous avons décidé de renouveler notre partenariat avec l’AGAR. Nous sommes convaincus du bien-fondé de cette initiative, car elle a donné des résultats positifs lors de la première année de collaboration et elle continuera de le faire. Le secteur commercial de Rosemère contribue significativement à l’essor de notre communauté et nous souhaitons ainsi le soutenir dans ses efforts de développement », a affirmé Eric Westram, maire de Rosemère.

À surveiller prochainement et issu de cette collaboration entamée il y a maintenant un an, la nouvelle campagne de promotion locale Rosemère, c’est mon affaire !, qui prendra son envol et permettra non seulement de stimuler et valoriser l’achat local, mais aussi de découvrir l’humain derrière chaque entreprise.

Pierre Paquin, président de l’AGAR, Mélissa Monk, conseillère municipale, Cynthia Kabis, directrice générale de la CCITB, Éric Wetram, maire de Rosemère, Sophia Lavergne, vice-présidente de la CCITB, Gina Bergeron-Fafard, agente de liaison pour les gens d’affaires de Rosemère, Jo Circé, propriétaire Pacini Rosemère