Sainte-Thérèse récompensée pour la qualité du suivi de ses travaux sur la rue Blainville Ouest

Le 21 février dernier, Info-Excavation, l’alliance pour la protection des infrastructures souterraines a décerné à la Ville de Sainte-Thérèse le Prix reconnaissance, initiatives en préventions des dommages au Québec, lors du souper-reconnaissance de son 12e congrès annuel.



L’organisme a ainsi mis en lumière l’efficacité du travail de conception et de suivi des travaux de réfection des infrastructures sur la rue Blainville Ouest à l’été 2017, exécutés par la Ville de Sainte-Thérèse. Mentionnons aussi l’apport important de mesdames Amélie Doyon, ingénieure, et Julie Morissette, technicienne, qui ont su établir avant et pendant les travaux, une coordination et des communications efficaces entre la Ville et les partenaires du projet. La bonne tenue à jour des plans d’infrastructures souterraines a également joué un rôle important dans l’obtention du prix.

« Au nom du conseil municipal, j’éprouve une grande fierté de voir nos équipes récompensées pour leur vigilance et leur rigueur dans l’exécution des travaux. C’est en appliquant les meilleures pratiques que nous pouvons continuer à assurer la sécurité des citoyens et des travailleurs sur nos différents chantiers » a déclaré la mairesse, Sylvie Surprenant.



Rappelons que la réfection complète des infrastructures (égout sanitaire, égout pluvial, conduite d’eau potable, fondations, pavage et trottoirs) a été réalisée sur la rue Blainville Ouest entre les rues De Rouen et Saint-Joseph à l’été 2017.

Sur la photo:

Monsieur Denis Courchesne, président et chef de la direction d’Info-Excavation, messieurs Michael Bubar, directeur adjoint et Normand Éthier, chef des opérations au Service des travaux publics, parcs et bâtiments de la Ville de Sainte-Thérèse, et madame Lucie Picard, directrice, entretien du réseau et bureaux d’affaires de la zone Est d’Énergir et présidente du conseil d’administration d’Info-Excavation.